Стало відомо, що може увійти до 18-го пакета санкцій проти кремля

Обмеження можуть зачепити банки рф і нафтову галузь.

Євросоюз розглядає можливість відключення понад 20 російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT, а також зниження цінової стелі на російську нафту і запровадження заборони на газопроводи "Північний потік" в межах нового пакету санкцій.

Про це інформує агентство Bloomberg.

Джерела кажуть, що Єврокомісія консультується з державами-членами блоку про плани відключення більше 20 російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT, зниження цінової стелі на російську нафту і запровадження заборони на газопроводи "Північний потік" у межах 18-го пакету санкцій проти рф.

Країни ЄС розглядають додаткову заборону на фінансові операції для близько двох десятків банків і нові торговельні обмеження на суму близько 2,5 млрд євро, аби ще більше скоротити доходи москви і обмежити її доступ до технологій, необхідних для виробництва озброєнь.

У межах санкційного пакета Єврокомісія планує запропонувати зниження встановленої G7 цінової стелі на російську нафту до $45.

Наразі стеля ціни - $60 і забороняє постачальникам послуг з країн G7 транспортувати та обслуговувати продаж нафти, якщо ціна перевищує цю межу. Для зниження ціни буде потрібна підтримка США.

Важливим моментом у новому пакеті є намір ЄС ввести санкції проти газопроводів "Північний потік".

Санкції додатково підтвердять позицію Європи про небажання відновлення постачання російського трубопровідного газу.

Євросоюз також планує розширити санкції проти "тіньового флоту" російських танкерів і розглядає подальші обмеження проти банків, які сприяють війні рф, а також проти російського фонду прямих інвестицій.

Це вже 18-й санкційний пакет з часу повномасштабного вторгнення рф в Україну з 2022 році.

Крім того, Євросоюзу хоче включити положення, які захищатимуть європейські компанії від арбітражних позовів за двосторонніми інвестиційними угодами.

Вчора ми писали, що цими вихідними ЄС проведе консультації щодо 18-го пакету санкцій проти росії.