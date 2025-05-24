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Стало відомо, що може увійти до 18-го пакета санкцій проти кремля

24 травня 2025, 12:41
Стало відомо, що може увійти до 18-го пакета санкцій проти кремля
Фото: з вільних джерел
Обмеження можуть зачепити банки рф і нафтову галузь.

Євросоюз розглядає можливість відключення понад 20 російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT, а також зниження цінової стелі на російську нафту і запровадження заборони на газопроводи "Північний потік" в межах нового пакету санкцій.

Про це інформує агентство Bloomberg

Джерела кажуть, що Єврокомісія консультується з державами-членами блоку про плани відключення більше 20 російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT, зниження цінової стелі на російську нафту і запровадження заборони на газопроводи "Північний потік" у межах 18-го пакету санкцій проти рф.

Країни ЄС розглядають додаткову заборону на фінансові операції для близько двох десятків банків і нові торговельні обмеження на суму близько 2,5 млрд євро, аби ще більше скоротити доходи москви і обмежити її доступ до технологій, необхідних для виробництва озброєнь.

У межах санкційного пакета Єврокомісія планує запропонувати зниження встановленої G7 цінової стелі на російську нафту до $45. 

Наразі стеля ціни - $60 і забороняє постачальникам послуг з країн G7 транспортувати та обслуговувати продаж нафти, якщо ціна перевищує цю межу. Для зниження ціни буде потрібна підтримка США. 

Важливим моментом у новому пакеті є намір ЄС ввести санкції проти газопроводів "Північний потік". 

Санкції додатково підтвердять позицію Європи про небажання відновлення постачання російського трубопровідного газу.

Євросоюз також планує розширити санкції проти "тіньового флоту" російських танкерів і розглядає подальші обмеження проти банків, які сприяють війні рф, а також проти російського фонду прямих інвестицій.

Це вже 18-й санкційний пакет з часу повномасштабного вторгнення рф в Україну з 2022 році. 

Крім того, Євросоюзу хоче включити положення, які захищатимуть європейські компанії від арбітражних позовів за двосторонніми інвестиційними угодами.

Вчора ми писали, що цими вихідними ЄС проведе консультації щодо 18-го пакету санкцій проти росії.

 

санкціїЄвросоюз

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