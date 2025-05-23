Вихідними ЄС проведе консультації щодо 18-го пакету санкцій проти росії

Консультації будуть закритими.

Єврокомісія 24 та 25 травня проведе закриті консультації з державами-членами ЄС щодо 18-го пакету санкцій проти кремля.

Про це написав редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у соцмережі Х (Twitter).

"Єврокомісія проведе так звані "сповідальні зустрічі" з державами-членами ЄС щодо наступного пакета санкцій проти росії", - йдеться в дописі.

Журналіст додав, що це відбудеться вже цими вихідними, 24-25 травня.

Лише три дні тому ЄС схвалив 17-й пакет санкцій проти росії.