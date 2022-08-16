Стало відомо, що вибухало вранці в Криму

За даними Страткому ЗСУ, на території аеродрому під Джанкоєм російські окупанти зберігали близько 50 одиниць військової техніки і 440 транспортно-пускових контейнерів

До вибухів на складі боєприпасів у Джанкойському районі на території аеродрому російські окупанти зберігали близько 50 одиниць військової техніки.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ в Telegram.

"У районі аеродрому поблизу Джанкою було розгорнуто, по попереднім даним щонайменше 8 ЗРС С-400, 3-х ЗРК С-300, 5 ЗРПК "Панцир-С1". Крім того, на аеродромі було зосереджено 440 ТПК (транспортно- пускові контейнери). До речі, ці ТПК там були сконцентровані в такій кількості не так для захисту повітряного простору, як для відправлення до Херсонської та Запорізької областей, для обстрілів Миколаєва та Запоріжжя. Особливо напередодні та безпосередньо 24 серпня", - йдеться в повідомленні.

Крім того, відзначається, що в районі залізничної станції "Азовська" окупанти проводили розвантаження трьох одиниць РСЗВ БМ-21 "Град", двох САУ "Піон", 17 ББМ, сім САУ "Мста-С", 10 САУ "Гвоздика" та боєприпасів.

Як раніше повідомляв iPress, у Джанкойському районі окупованого росією Криму вранці 16 серпня було чутно вибухи, є інформація про детонацію на складі боєприпасів.

На Банковій інцидент назвали "демілітаризацією у дії".

В міноборони росії заявили, що сталося загоряння на території майданчика тимчасового зберігання боєприпасів, в результаті чого сталась їхня детонація.