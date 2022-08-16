Стало відомо, що вибухало вранці в Криму
До вибухів на складі боєприпасів у Джанкойському районі на території аеродрому російські окупанти зберігали близько 50 одиниць військової техніки.
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ в Telegram.
"У районі аеродрому поблизу Джанкою було розгорнуто, по попереднім даним щонайменше 8 ЗРС С-400, 3-х ЗРК С-300, 5 ЗРПК "Панцир-С1". Крім того, на аеродромі було зосереджено 440 ТПК (транспортно- пускові контейнери). До речі, ці ТПК там були сконцентровані в такій кількості не так для захисту повітряного простору, як для відправлення до Херсонської та Запорізької областей, для обстрілів Миколаєва та Запоріжжя. Особливо напередодні та безпосередньо 24 серпня", - йдеться в повідомленні.
Як раніше повідомляв iPress, у Джанкойському районі окупованого росією Криму вранці 16 серпня було чутно вибухи, є інформація про детонацію на складі боєприпасів.
На Банковій інцидент назвали "демілітаризацією у дії".
В міноборони росії заявили, що сталося загоряння на території майданчика тимчасового зберігання боєприпасів, в результаті чого сталась їхня детонація.
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