Стало відомо, скільки заплатить Держкосмос американській SpaceX за запуск українського супутника
Про це розповів очільник агентства Володимир Тафтай в інтерв'ю "Економічній правді".
"Конструкторське бюро "Південне" провело консультації зі SpaceX, і SpaceX переадресувало своєму підрозділу в Німеччині завдання на адаптацію супутника для запуску. Отже загальна сума контракту на сьогодні становить 1,99 мільйона доларів. Це сума вже з урахуванням всіх технічних питань, пов'язаних з запуском супутника", - розповів Тафтай.
Раніше народний депутат Дмитро Наталуха повідомляв, що ціна контракту становитиме 1 млн доларів. За словами Тафтая, у цій сумі не були враховані додаткові умови.
"Сам по собі супутник не потрапляє в космос. Його потрібно встановити на ракеті, запустити, супутник повинен відокремитися від ракети і полетіти в потрібному напрямку, щоб зайняти потрібну орбіту. Система відділення супутника від ракети (так званий адаптер - ЕП), за допомогою якої супутник кріпиться до ракети і яка забезпечує його відстріл в потрібному напрямку на орбіті, - це теж досить складна річ", - пояснив очільник Держкосмосу.
У контракті за один мільйон доларів не були враховані витрати на створення адаптера та транспортування супутника до точки запуску. Тому ціна в один мільйон доларів є базовою - без урахування всіх цих опцій.
Контракт вже опрацьований, попередні домовленості є. Після виділення коштів Кабінетом міністрів робота буде реалізована.
За словами Тафтая, сам супутник і всі його компоненти вироблені КБ "Південне" й іншими українськими підприємствами.
Нагадаємо, що Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку за участі Державного космічного агентства успішно завершив черговий етап перемовин зі SpaceX щодо запуску українського супутника.
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