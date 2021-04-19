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Стало відомо, скільки заплатить Держкосмос американській SpaceX за запуск українського супутника

Контракт вже опрацьований, попередні домовленості є. Після виділення коштів Кабінетом міністрів робота буде реалізована
Загальна вартість запуску українського супутника "Січ 2-30" компанією Ілона Маска SpaceX обійдеться Державному космічному агентству України в 1,99 мільйона доларів.
Стало відомо, скільки заплатить Держкосмос американській SpaceX за запуск українського супутника Фото: З відкритих джерел

Про це розповів очільник агентства Володимир Тафтай в інтерв'ю "Економічній правді".

"Конструкторське бюро "Південне" провело консультації зі SpaceX, і SpaceX переадресувало своєму підрозділу в Німеччині завдання на адаптацію супутника для запуску. Отже загальна сума контракту на сьогодні становить 1,99 мільйона доларів. Це сума вже з урахуванням всіх технічних питань, пов'язаних з запуском супутника", - розповів Тафтай.

Раніше народний депутат Дмитро Наталуха повідомляв, що ціна контракту становитиме 1 млн доларів. За словами Тафтая, у цій сумі не були враховані додаткові умови.

"Сам по собі супутник не потрапляє в космос. Його потрібно встановити на ракеті, запустити, супутник повинен відокремитися від ракети і полетіти в потрібному напрямку, щоб зайняти потрібну орбіту. Система відділення супутника від ракети (так званий адаптер - ЕП), за допомогою якої супутник кріпиться до ракети і яка забезпечує його відстріл в потрібному напрямку на орбіті, - це теж досить складна річ", - пояснив очільник Держкосмосу.

У контракті за один мільйон доларів не були враховані витрати на створення адаптера та транспортування супутника до точки запуску. Тому ціна в один мільйон доларів є базовою - без урахування всіх цих опцій.

Контракт вже опрацьований, попередні домовленості є. Після виділення коштів Кабінетом міністрів робота буде реалізована.

За словами Тафтая, сам супутник і всі його компоненти вироблені КБ "Південне" й іншими українськими підприємствами.

Нагадаємо, що Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку за участі Державного космічного агентства успішно завершив черговий етап перемовин зі SpaceX щодо запуску українського супутника.

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19 04 2021 12:34
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