Україна зробила крок до запуску супутника зі SpaceX Маска

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку за участі Державного космічного агентства успішно завершив черговий етап перемовин зі SpaceX щодо запуску українського супутника.

Про це повідомив народний депутат Дмитро Наталуха на своїй сторінці у Facebook, пише "Економічна правда".

"Зараз ми можемо говорити про те, що умови контракту попередньо узгоджені і у України відтепер є можливість підписати договір на пускові послуги з легендарною американською компанією. Ціна контракту - 1 млн дол, що є ... у восьмеро нижчою за ту, яка була запланована від самого початку", - написав Наталуха.

Комітет провів нараду із новопризначеним головою Державного космічного агентства Володимиром Тафтаєм та представниками Конструкторського бюро "Південне", щоб "поставити до відома нове керівництво ДКА про стан виконання цього проекту та про досягнуті умови домовленостей із SpaceX".

"КБ "Південне" може вже до кінця цього тижня підписати контракт, МінСтратегПром має підготувати всі необхідні документи для авансування і сфокусуватися на остаточному вирішенні тих технічних проблем, які ще лишилися для запуску", - додав нардеп.

"Якщо всі технічні перешкоди будуть подолані і профільне міністерство все зробить вчасно - супутник справді буде запущений у рік 30-ліття Незалежності України", - заявив Наталуха.

Нагадаємо, що Україна хоче запустити власний супутник у співпраці зі SpaceX