Стало відомо, якою буде відповідь на застосування путіним ядерної зброї
США та їхні союзники знищать російські війська та техніку на території України, а також потоплять чорноморський флот, якщо президент росії володимир путін застосує ядерну зброю в Україні.
Про це в інтерв’ю ABC News заявив колишній директор ЦРУ та генерал армії у відставці Девід Петреус.
"Якщо гіпотетично уявити, що росія завдасть ядерного удару по Україні, США і країни НАТО об’єднають зусилля для знищення російської армії в Україні, а також кожного корабля чф рф в окупованому Криму та Чорному морі", - заявив він.
На думку Петреуса, такої відповіді від США та союзників буде достатньо і не доведеться завдавати ядерного удару.
"Ми знищимо всі сили, які зможемо побачити та ідентифікувати на полі бою в Україні та Криму, а також усі російські кораблі у Чорному морі", – додав він.
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