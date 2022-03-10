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Стало відомо, якою буде відповідь на застосування путіним ядерної зброї

США і країни НАТО об’єднають зусилля для знищення російської армії в Україні, а також кожного корабля ЧФ РФ в окупованому Криму та Чорному морі
Стало відомо, якою буде відповідь на застосування путіним ядерної зброї Фото: news.bigmir.net

США та їхні союзники знищать російські війська та техніку на території України, а також потоплять чорноморський флот, якщо президент росії володимир путін застосує ядерну зброю в Україні. 

Про це в інтерв’ю ABC News заявив колишній директор ЦРУ та генерал армії у відставці Девід Петреус.

"Якщо гіпотетично уявити, що росія завдасть ядерного удару по Україні, США і країни НАТО об’єднають зусилля для знищення російської армії в Україні, а також кожного корабля чф рф в окупованому Криму та Чорному морі", - заявив він.

На думку Петреуса, такої відповіді від США та союзників буде достатньо і не доведеться завдавати ядерного удару.

"Ми знищимо всі сили, які зможемо побачити та ідентифікувати на полі бою в Україні та Криму, а також усі російські кораблі у Чорному морі", – додав він.

Як раніше повідомляв iPress, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що в разі застосування росією ядерної зброї проти України НАТО має дати "конвенційну, але руйнівну" відповідь.
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03 10 2022 16:41
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