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Відповідь НАТО на ядерний удар рф має бути руйнівною - МЗС Польщі

У разі застосування росією ядерної зброї проти України НАТО має дати "конвенційну, але руйнівну" відповідь.
Відповідь НАТО на ядерний удар рф має бути руйнівною - МЗС Польщі Фото: з вільних джерел

Про це 27 вересня в ефірі NBC News заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, повідомляє PAP.

"Наскільки нам відомо, путін погрожує застосуванням тактичної ядерної зброї на території України, а не атакою проти НАТО. Що означає, що НАТО має відповісти конвенційними засобами, але ця відповідь має бути руйнівною. І, гадаю, саме цей сигнал НАТО зараз надсилає росії", - зазначив він.

Глава польського МЗС додав, що москва може використати "референдуми" та подальше приєднання окупованих територій України як виправдання застосування "надзвичайних заходів".

У ході інтерв'ю він також прокоментував питання щодо впливу мобілізації в росії на подальший хід війни.

На думку Рау, вже очевидно, що путін почав програвати війну, і відправка на фронт погано підготовлених та споряджених людей не змінить цього, враховуючи, що перед цим українці воювали із професійною регулярною армією.

Міністр також зазначив, що мобілізація може спричинити перелом усередині росії, підірвавши підтримку розв'язаної кремлем війни в російському суспільстві.

Нагадаємо, 21 вересня путін заявив, що у разі загрози територіальній цілісності росії будуть застосовані усі засоби ураження, зокрема ядерні. Також він оголосив про часткову мобілізацію.

Раніше генсек НАТО заявив, що росія не зможе виграти ядерну війну.

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28 09 2022 17:13
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