Стали відомі деталі похорону Папи Римського

Поховання Франциска відбудеться протягом дев’яти днів.

Поховання Папи Римського Франциска відбудеться протягом дев’яти днів, а конклав для обрання його наступника - протягом місяця.

Про це повідомила агенція ANSA з посиланням на заяву Ватикану.

Найймовірніше Франциска поховають у базиліці Санта-Марія Маджоре - одній із чотирьох головних папських базилік у Римі.

Він стане першим Папою за понад століття, який буде похований за межами Ватикану. Раніше Понтифік схвалив плани щодо спрощення процедури папського похорону: тіло помістять у просту дерев’яну труну, обшиту цинком, замість трьох вкладених одна в одну трун із кипарису, свинцю і дуба, у яких ховали попередніх понтифіків.

Також понтифік скасував традицію виставлення тіла Папи на піднятій платформі у базиліці Святого Петра для загального огляду і замість цього люди віддадуть йому шану, поки тіло залишатиметься у труні із відкритою кришкою.

Сьогодні в Римі ввели у дію план безпеки у зв’язку зі смертю Папи.

Нагадаємо, в понеділок, 21 квітня, у Ватикані помер Папа Римський Франциск. Йому було 88 років.