Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Стали відомі деталі похорону Папи Римського

21 квітня 2025, 17:11
Стали відомі деталі похорону Папи Римського
Ватикан. Фото: news.va
Поховання Франциска відбудеться протягом дев’яти днів.

Поховання Папи Римського  Франциска відбудеться протягом дев’яти днів, а конклав для обрання його наступника - протягом місяця.

Про це повідомила агенція ANSA з посиланням на заяву Ватикану.

Найймовірніше Франциска поховають у базиліці Санта-Марія Маджоре - одній із чотирьох головних папських базилік у Римі. 

Він стане першим Папою за понад століття, який буде похований за межами Ватикану. Раніше Понтифік схвалив плани щодо спрощення процедури папського похорону: тіло помістять у просту дерев’яну труну, обшиту цинком, замість трьох вкладених одна в одну трун із кипарису, свинцю і дуба, у яких ховали попередніх понтифіків. 

Також понтифік скасував традицію виставлення тіла Папи на піднятій платформі у базиліці Святого Петра для загального огляду  і замість цього люди віддадуть йому шану, поки тіло залишатиметься у труні із відкритою кришкою. 

Сьогодні в Римі ввели у дію план безпеки у зв’язку зі смертю Папи.

Нагадаємо, в понеділок, 21 квітня, у Ватикані помер Папа Римський Франциск. Йому було 88 років.

 

Папа Римськийпохорон

Останні матеріали

Наступна терористична атака. Що буде після неї – Тімоті Снайдер
Політика
Наступна терористична атака. Що буде після неї – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 21 квітня 2025, 16:22
Нафтова загроза. Воєнна економіка путіна не уникне торгового бліцу Трампа – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Нафтова загроза. Воєнна економіка путіна не уникне торгового бліцу Трампа – Wall Street Journal
Переклад iPress – 21 квітня 2025, 12:21
Пакт США-росія укладено. Трамп трансформує війну проти України – Філліпс О'Брайен
Політика
Пакт США-росія укладено. Трамп трансформує війну проти України – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 квітня 2025, 08:31
росія засіває чат-боти брехнею. Будь-хто може так само маніпулювати ШІ – Washington Post
Технології
росія засіває чат-боти брехнею. Будь-хто може так само маніпулювати ШІ – Washington Post
Переклад iPress – 18 квітня 2025, 13:08
Трамп допомагає путіну вбивати українців. США тепер є захисником диктатури та смерті – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп допомагає путіну вбивати українців. США тепер є захисником диктатури та смерті – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 квітня 2025, 11:18
російська стратегія самосаботажу та українська стійкість. Розпорошеність створює проблеми – Ендрю Таннер
Cуспільство
російська стратегія самосаботажу та українська стійкість. Розпорошеність створює проблеми – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 18 квітня 2025, 07:37
Надія на скандинавсько-балтійський прагматизм. Дилема підтримки України та захисту з боку США – Крісті Раїк
Політика
Надія на скандинавсько-балтійський прагматизм. Дилема підтримки України та захисту з боку США – Крісті Раїк
Переклад iPress – 17 квітня 2025, 15:38
П'ять жовтих вогників. Які ознаки свідчать, що США і Китай розпочнуть війну – Джеймс Ставрідіс
Політика
П'ять жовтих вогників. Які ознаки свідчать, що США і Китай розпочнуть війну – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 17 квітня 2025, 12:25
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється