Стали відомі наслідки російської атаки на Україну

Окупанти 9 березня завдали ракетних ударів по містах України.

В Києві внаслідок російської ракетної атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури та поранено дві людини.

Про це повідомляє КМВА.

Станом на 7:30 відомо, що росіяни влучили в об'єкт інфраструктури в Голосіївському районі столиці, а в Святошинському уламками ракети поранено дві людини. Їм зараз надається медична допомога. Крім того, уламками ракети пошкоджено автомобілі.

"В столиці частково задіяні екстрені відключення електроенергії", - зазначили там.

Всього небезпека в столиці тривала майже 7 годин, додали в КМВА.

"Протягом цього часу рашисти випустили практично всі типи свого повітряного озброєння - починаючи від баражуючих боєприпасів "Shahed" і до майже всього найменування крилатих ракет. Завдяки роботі нашої ППО, ударів крилатими ракетами та БПЛА по столиці не допущено", - повідомили там.

Однак, за попередньою інформацією, одна ракета "Кинджал" все ж таки влучила в об'єкт інфраструктури.

Нагадаємо, що російські окупанти 9 березня завдали ракетних ударів по містах України.

За інформацією ЗМІ, звуки було чутно в Харкові, Одесі, Миколаєві, Житомирі, Дніпрі, Київській, Івано-Франківській, Хмельницькій та Тернопільській областях.

"У Харкові серія вибухів. Поки без подробиць, але прошу всіх бути обережними", - розповів мер Ігор Терехов.

Міський голова додав, що під прицілом енергетична інфраструктура. У деяких районах є проблеми зі світлом.

Очільник Харківської області Олег Синєгубов зазначив, що ворог завдав близько 15 ударів по місту і області.

Глава Одеської ОВА Максим Марченко поінформував, що внаслідок масованого ракетного удару є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури області, а також пошкоджені житлові будинки.

На щастя постраждалих немає. Наразі діють обмеження електропостачання. За результатами роботи підрозділів протиповітряноі оборони є збиття ракет.

"Триває бойова робота, саме зараз очікується друга хвиля, тому прошу мешканців області знаходитись в укриттях", - додав посадовець.

У Дніпрі, Рівненській та Волинській областях пролунали вибухи. Тим часом у Сумах процює ППО.

Своєю чергою у Красноградському районі Харківської області було збито крилаті ракети.

Глава Черкаської ОВА Ігор Табурець розповів, що у регіоні підвищена загроза ракетного удару.

"Також застосовані запобіжні відключення електроенергії. Енергетики вживають заходів задля убезпечення енергосистеми", - вказав посадовець.

В Києві спочатку стався вибух в Голосіївському районі столиці.

А потім ще один пролунав у Святошинському районі.

Нагадаємо, Запорізька АЕС повністю знеструмлена через російські обстріли.