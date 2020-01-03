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Стали відомі переможці кінофестивалю "Берлінале"

Гран-прі журі здобув фільм "Ніколи. Рідко. Інколи. Завжди" американської режисерки Елайза Гітман
Стали відомі переможці Берлінського міжнародного кінофестивалю.
Стали відомі переможці кінофестивалю "Берлінале" Фото: Громадське

Так, "Золотий ведмідь" за найкращий фільм дістався стрічці "Зла немає" іранського режисера Мохаммада Расулоффа, повідомляє "Громадське".

Гран-прі журі здобув фільм "Ніколи. Рідко. Інколи. Завжди" американської режисерки Елайза Гітман.

Спеціальний приз до 70-річчя фестивалю віддали режисерам Гюставу Керверну та Бенуа Делепіну із Франції та їхньому фільму "Стерти історію".

Інші нагороду фестивалю присудили:

  • "Срібний ведьмідь" за режисуру: Хон Сан Су ("Жінка, яка бігла")

  • "Срібний ведьмідь" за найкращу жіночу роль: Паула Бер ("Ундіна")

  • "Срібний ведьмідь" за найкращу чоловічу роль: Еліо Джермано ("Схований")

  • "Срібний ведьмідь" за найкращий сценарій: "Погані казки" (реж. Фабіо та Даміано Д’Інноченцо, Італія)

  • "Срібний ведьмідь" за особливий художній внесок: Юрген Юргес ("Дау. Наташа")

  • "Золотий ведмідь" за найкращий короткометражний фільм: "Т" (реж. Кіша Рей Візерспун, США)

Головний приз у секції Encounters дістався стрічці "Твори та дні" (реж. С.В. Вінтер, Андерс Едсторм, США)

Приз Міжнародної асоціації преси (ФІПРЕССІ) присудили фільму "Ундіна" режисера Кристиана Петцольда з Німеччини.

Нагадаємо, що "Золотого ведмедя" на Берлінале отримав фільм "Синоніми"

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01 03 2020 14:13
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