Стали відомі переможці кінофестивалю "Берлінале"
Так, "Золотий ведмідь" за найкращий фільм дістався стрічці "Зла немає" іранського режисера Мохаммада Расулоффа, повідомляє "Громадське".
Гран-прі журі здобув фільм "Ніколи. Рідко. Інколи. Завжди" американської режисерки Елайза Гітман.
Спеціальний приз до 70-річчя фестивалю віддали режисерам Гюставу Керверну та Бенуа Делепіну із Франції та їхньому фільму "Стерти історію".
Інші нагороду фестивалю присудили:
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"Срібний ведьмідь" за режисуру: Хон Сан Су ("Жінка, яка бігла")
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"Срібний ведьмідь" за найкращу жіночу роль: Паула Бер ("Ундіна")
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"Срібний ведьмідь" за найкращу чоловічу роль: Еліо Джермано ("Схований")
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"Срібний ведьмідь" за найкращий сценарій: "Погані казки" (реж. Фабіо та Даміано Д’Інноченцо, Італія)
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"Срібний ведьмідь" за особливий художній внесок: Юрген Юргес ("Дау. Наташа")
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"Золотий ведмідь" за найкращий короткометражний фільм: "Т" (реж. Кіша Рей Візерспун, США)
Головний приз у секції Encounters дістався стрічці "Твори та дні" (реж. С.В. Вінтер, Андерс Едсторм, США)
Приз Міжнародної асоціації преси (ФІПРЕССІ) присудили фільму "Ундіна" режисера Кристиана Петцольда з Німеччини.
Нагадаємо, що "Золотого ведмедя" на Берлінале отримав фільм "Синоніми"
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