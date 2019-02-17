CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГоловний приз на 69-му Берлінському кінофестивалі - "Золотого ведмедя" - отримала стрічка ізраїльського режисера Надава Лапіда "Синоніми".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Золотого ведмедя" на Берлінале отримав фільм "Синоніми"
Гран-прі від журі Берлінале отримала картина "Милістю божою"
Фото: EPA-EFE/ALEXANDER BECHER
Фільм розповідає про ізраїльтянина, який переїжджає до Парижа і вирішує стати французом, відмовившись від свого громадянства і мови.
Фото: twitter.com/berlinale
Гран-прі від журі Берлінале отримала картина "Милістю божою" режисера Франсуа Озона. Фільм розповідає історію французького священика, якого звинуватили у домаганні до неповнолітніх.
Також, на міжнародному кінофестивалі Берлінале автори прем'єрної стрічки про британського свідка Голодомору "Містер Джонс" закликали звільнити українського режисера, політв'язня Олега Сенцова.
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