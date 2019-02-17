"Золотого ведмедя" на Берлінале отримав фільм "Синоніми"

Головний приз на 69-му Берлінському кінофестивалі - "Золотого ведмедя" - отримала стрічка ізраїльського режисера Надава Лапіда "Синоніми".

Фільм розповідає про ізраїльтянина, який переїжджає до Парижа і вирішує стати французом, відмовившись від свого громадянства і мови.



Фото: twitter.com/berlinale

Гран-прі від журі Берлінале отримала картина "Милістю божою" режисера Франсуа Озона. Фільм розповідає історію французького священика, якого звинуватили у домаганні до неповнолітніх.

Також, на міжнародному кінофестивалі Берлінале автори прем'єрної стрічки про британського свідка Голодомору "Містер Джонс" закликали звільнити українського режисера, політв'язня Олега Сенцова.