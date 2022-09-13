Стали відомі теми які розглянуть на осінній сесії ПАРЄ

Основні теми осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), яка відбудеться у Страсбурзі з 10 по 14 жовтня.

Про це повідомляється на сайті ПАРЄ.

Перед Асамблеєю виступатимуть та відповідатимуть на запитання парламентаріїв президент Ірландії Майкл Денієл Гіґґінс, президент Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассіс, прем'єр-міністр Албанії Еді Рама.

Також державний секретар з європейських справ Ірландії Томас Бірн представить повідомлення Комітету міністрів у рамках головування Ірландії в Раді Європи.

Засідання включатиме й звичайну сесію запитань і відповідей до генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич від членів ПАРЄ.

Зазначається, що Асамблея також обговорить питання про неправомірне використання Шенгенської інформаційної системи державами для накладення політично вмотивованих санкцій, про наслідки Brexit для прав людини на острові Ірландія, про безпечні треті країни для шукачів притулку, про заходи управління нелегальною міграцією щодо депортації на морі та на суші, про дискримінацію жінок у спорті, про дотримання зобов’язань, що випливають із членства Румунії та Угорщини в Раді Європи, та про перегляд трудових прав.

Також зроблено запит на дві дискусії з поточних питань: дебати на тему "Європа через шість місяців після початку загарбницької війни росії проти України" та "Продовольча безпека в Європі: експорт зерна з українських портів".

Остаточний порядок денний Асамблея ухвалить у перший день сесії.