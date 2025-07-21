Стали відомі пріоритети нової зустрічі з представниками росії у Стамбулі

Українська делегація на переговорах у Стамбулі, 29 березня 2022 року Фото: Офіс президента

Ймовірно, 23–24 липня у Стамбулі відбудеться черговий раунд переговорів між представниками України та росії.

Сьогодні, 21 липня, президент України Володимир Зеленський у зверненні до українських дипломатів окреслив три ключові пріоритети Києва на цих перемовинах.

Про це він повідомив у соцмережі X (Twitter).

"Рустем Умєров запропонував провести нову зустріч представників у Туреччині. Порядок денний з нашого боку чіткий: повернення військовополонених, повернення викрадених росією дітей та підготовка зустрічі на рівні лідерів", - йдеться в дописі Зеленського.

Президент наголосив, що справді ефективними переговори можуть бути лише на найвищому рівні - між главами держав.

"Закликаю вас поінформувати уряди ваших країн про важливість цієї переговорної рамки та забезпечити необхідну політичну підтримку України", - звернувся Зеленський до українських дипломатів.

Також нагадаємо, що Зеленський провів кадрові ротації майже 20 послів.