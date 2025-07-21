Стали відомі пріоритети нової зустрічі з представниками росії у Стамбулі
Сьогодні, 21 липня, президент України Володимир Зеленський у зверненні до українських дипломатів окреслив три ключові пріоритети Києва на цих перемовинах.
Про це він повідомив у соцмережі X (Twitter).
"Рустем Умєров запропонував провести нову зустріч представників у Туреччині. Порядок денний з нашого боку чіткий: повернення військовополонених, повернення викрадених росією дітей та підготовка зустрічі на рівні лідерів", - йдеться в дописі Зеленського.
Президент наголосив, що справді ефективними переговори можуть бути лише на найвищому рівні - між главами держав.
"Закликаю вас поінформувати уряди ваших країн про важливість цієї переговорної рамки та забезпечити необхідну політичну підтримку України", - звернувся Зеленський до українських дипломатів.
Також нагадаємо, що Зеленський провів кадрові ротації майже 20 послів.