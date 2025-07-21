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Зеленський провів кадрові ротації майже 20 послів

21 липня 2025, 15:33
Зеленський провів кадрові ротації майже 20 послів
До списку попали дипломати з Європи і навіть Канади.

В понеділок, 21 липня, президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про кадрові зміни серед послів України в країнах Європи та Канаді.

Про це повідомляє портал Європейська правда.

Глава держави звільнив глав дипломатичних місій у Боснії і Герцеговині, Естонії, Італії, Іспанії, Швеції, Кіпрі та Канаді, а також призначив нових послів у частину з цих країн.

Зокрема, в Боснії і Герцеговині з посади звільнено Василя Кирилича, який обіймав її за сумісництвом. Новим послом у Сараєві призначено Володимира Бачинського. При цьому Кирилич продовжить роботу як посол України у Хорватії.

В Естонії посла Максима Кононенка змінив Володимир Боєчко.

Ярослава Мельника звільнено з посад посла в Італії, Мальті та Сан-Марино. Його наступника в Римі наразі не призначено, натомість Мельник став новим послом України в Бельгії.

Руслана Німчинського звільнено з посади посла на Кіпрі, замість нього призначено Сергія Ніжинського.

Андрія Плахотнюка звільнено з посади посла у Швеції. Нового очільника дипмісії у Стокгольмі поки не призначено. Водночас Плахотнюк очолив посольство України в Канаді, змінивши Юлію Ковалів. Він також представлятиме Україну в Міжнародній організації цивільної авіації (ICAO).

Кадрові зміни відбулися і в Іспанії: замість Сергія Погорельцева призначено Юлію Соколовську. Погорельцев, у свою чергу, очолить посольство України в Мексиці.

Нагадаємо, що також 17 липня Верховна Рада призначила новий уряд України.

 

 

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