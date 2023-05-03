Стамбул анонсував зустріч України, Туреччини та росії з приводу "зернової угоди"

Міноборони Туреччини заявило, що в п’ятницю заплановані переговори заступників міністрів оборони України, Туреччини і росії щодо зернової угоди.

Таку заяву зробив глава міноборони Туреччини Хулусі Акара.

Про це повідомляє Reuters.

"5 травня, у п'ятницю, заступники міністрів оборони Туреччини, України та РФ планують зустрітися у Стамбулі для обговорення зернової угоди", - сказав очільник міністерства оборони Туреччини.

Сторони "тепло дивляться" на продовження терміну дії домовленостей, заявив Акара і дордав: "Ми хочемо, щоб ця ініціатива була продовжена без проблем. Тому що вона дуже важлива для країн, які цього потребують, а також для регіонального миру та стабільності. У цьому контексті ми можемо сказати, що сторони готові продовжити термін угоди".