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Стамбул анонсував зустріч України, Туреччини та росії з приводу "зернової угоди"

03 травня 2023, 11:11
Стамбул анонсував зустріч України, Туреччини та росії з приводу
Міноборони Туреччини заявило, що в п’ятницю заплановані переговори заступників міністрів оборони України, Туреччини і росії щодо зернової угоди.

Таку заяву зробив глава міноборони Туреччини Хулусі Акара.

Про це повідомляє Reuters.

"5 травня, у п'ятницю, заступники міністрів оборони Туреччини, України та РФ планують зустрітися у Стамбулі для обговорення зернової угоди", - сказав очільник міністерства оборони Туреччини.

Сторони "тепло дивляться" на продовження терміну дії домовленостей, заявив Акара і дордав: "Ми хочемо, щоб ця ініціатива була продовжена без проблем. Тому що вона дуже важлива для країн, які цього потребують, а також для регіонального миру та стабільності. У цьому контексті ми можемо сказати, що сторони готові продовжити термін угоди".

Раніше ЗМІ повідомляли, що обговорення зернової угоди заплановано на 3 травня.
РосіяТуреччинаУкраїназернова угода

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