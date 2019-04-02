Стан здоров'я пораненого моряка Сороки поліпшується, - консул МЗС
"У нас почалися відвідування першого числа, сьогодні тривають. Дозволи консули отримали, і поки що відвідали військовополоненого Василя Сороку, в п'ятницю. Він поранений. Сьогодні відвідають ще двох поранених - Андрія Ейдера і Андрія Артеменка", - повідомив заступник начальника Управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС України Олександр Хом'як, інформує УНІАН.
Він додав, що, за інформацією консулів, Сорока скарг не висловлював, стан його здоров'я поліпшується.
"Будемо сподіватися, що їхній стан здоров'я поліпшиться", - додав дипломат.
Українські консули отримали дозволи на відвідування українських військовополонених не на кожен день.
Нагадаємо, що адвокати українських військовополонених моряків Володимира Терещенка, В'ячеслава Зінченка та Віктора Беспальченка повідомили про погіршення їхнього стану здоров'я.
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