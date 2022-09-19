Станцію метро у Парижі тимчасово перейменували на честь Єлизавети ІІ

У Парижі управління столичного транспорту тимчасово перейменувало станцію метро Георга V на честь королеви Єлизавети II, з якою у понеділок прощаються в Британії.

Станція Георга V, яка обслуговує знаменитий бульвар Єлисейські поля, на один день перейменована на станцію Єлизавети II.

Управління RATP пояснило у своєму Twitter, що віддає шану королеві Британії, перейменувавши станцію.

Георг V був дідусем королеви Єлизавети II. Він правив із 1910 по 1936 рік.

Ця станція була відкрита в серпні 1900 року і була повністю відремонтована в рамках програми оновлення метро в 2000-х роках.

19 вересня у Лондоні почалася офіційна церемонія похорону королеви Британії Єлизавети II.

На церемонії присутні близько 2000 високоповажних гостей, а загалом у центрі Лондона може зібратися понад мільйон людей. Деякі почали займати місця ще з ночі.