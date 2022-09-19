CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Парижі управління столичного транспорту тимчасово перейменувало станцію метро Георга V на честь королеви Єлизавети II, з якою у понеділок прощаються в Британії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Станцію метро у Парижі тимчасово перейменували на честь Єлизавети ІІ
Фото: https://twitter
Про це повідомляє "Європейська правда".
Станція Георга V, яка обслуговує знаменитий бульвар Єлисейські поля, на один день перейменована на станцію Єлизавети II.
Управління RATP пояснило у своєму Twitter, що віддає шану королеві Британії, перейменувавши станцію.
Георг V був дідусем королеви Єлизавети II. Він правив із 1910 по 1936 рік.
Ця станція була відкрита в серпні 1900 року і була повністю відремонтована в рамках програми оновлення метро в 2000-х роках.
19 вересня у Лондоні почалася офіційна церемонія похорону королеви Британії Єлизавети II.
На церемонії присутні близько 2000 високоповажних гостей, а загалом у центрі Лондона може зібратися понад мільйон людей. Деякі почали займати місця ще з ночі.
Нагадаємо, що Королева Єлизавета II померла 8 вересня у віці 96 років. До самої смерті вона виконувала обов'язки монарха Великобританії і королівств Співдружності. Єлизавета стала найстарішим монархом не тільки в історії британської імперії, але і найдовгоправлячим главою держави в світі.Королева Єлизавета II померла сьогодні у віці 96 років. До самої смерті вона виконувала обов'язки монарха Великобританії і королівств Співдружності. Єлизавета стала найстарішим монархом не тільки в історії британської імперії, але і найдовгоправлячим главою держави в світі.
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19 09 2022 15:37 МЕДІА
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