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ПОЛІТИКА

Стармер і Макрон готові представити мирний план у США разом із Зеленським

05 березня 2025, 09:33
Стармер і Макрон готові представити мирний план у США разом із Зеленським
джерело x.com/EmmanuelMacron
За даними джерел видання, Стармер та Макрон готові поїхати до Вашингтона із Зеленським вже наступного тижня.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон готові поїхати до США разом з президентом Володимиром Зеленським. Вони можуть представити мирний план.

Про це повідомляє Daily Mail.

За даними джерел видання, Стармер та Макрон готові поїхати до Вашингтона із Зеленським вже наступного тижня, щоб представити президенту США Дональду Трампу єдиний фронт щодо мирного плану.

Зокрема, дипломатичні джерела Daily Mail підтвердили, що припинення вогню може розпочатися з припинення повітряних і морських бомбардувань з обох сторін. Джерело повідомило, що більшу частину шкоди наразі завдають російські повітряні безпілотники та ракети.

"У разі успіху обидві сторони перейдуть до припинення вогню на суші, яке, за словами джерела, буде "важче перевірити і легше зірвати", - пише Daily Mail.

Зокрема, Стармер сподівається переконати Трампа гарантувати безпекову "підтримку" з боку США, яка б дозволила Британії, Франції та іншим членам "коаліції охочих", що формується, відправити свої війська для підтримання миру в Україні, не побоюючись негайного нападу з боку російських сил.

Водночас Daily Mail пише про те, що США заборонили Великій Британії ділитися з Україною розвідувальними даними, отриманими з Вашингтона.

Після того, як Трамп призупинив військову допомогу Україні усі розвідувальні служби та військові установи Великої Британії отримали наказ, який прямо забороняє передачу розвідувальних даних, отриманих у США.

Заборона зачіпає такі установи, як британське Головне управління розвідки (GCHQ), шпигунські агенції та розвідувальні підрозділи Міністерства оборони.

СШАвійнаЕмануель Макронмирний планВолодимир ЗеленськийКір Стармер

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