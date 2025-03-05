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Стармер переконав Зеленського "виправити ситуацію" з Трампом – The Telegraph

05 березня 2025, 15:26
Стармер переконав Зеленського
джерело president.gov.ua
Президент України зробив 11-годинний розворот.

Український глава Володимир Зеленський погодився підписати угоду про мінеральні ресурси та укласти мир з кремлем. 

Про це йдеться в матеріалі газети The Telegraph

Прем’єр Британії Кір Стармер допоміг переконати Зеленського запропонувати "оливкову гілку" американському колезі після їхньої публічної суперечки в Овальному кабінеті в минулу п’ятницю. 

Вчора ввечері британський прем'єр-міністр обговорив з Володимиром Зеленським, аби донести до нього "жорстку правду" і порадити, що саме Трамп повинен почути, перш ніж переговори зможуть повернутися в нормальне русло. 

Після чого український президент опублікував довге повідомлення в соцмережі Х, в якому похвалив "сильне лідерство" президента США, висловив вдячність за військову допомогу його країни і сказав, що йому "прикро" через суперечку.

Вночі в Конгресі Трамп оголосив про готовність України до переговорів.

 

Дональд Трамппереговоривійна в Україні

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