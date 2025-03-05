Стармер переконав Зеленського "виправити ситуацію" з Трампом – The Telegraph

Президент України зробив 11-годинний розворот.

Український глава Володимир Зеленський погодився підписати угоду про мінеральні ресурси та укласти мир з кремлем.

Про це йдеться в матеріалі газети The Telegraph.

Прем’єр Британії Кір Стармер допоміг переконати Зеленського запропонувати "оливкову гілку" американському колезі після їхньої публічної суперечки в Овальному кабінеті в минулу п’ятницю.

Вчора ввечері британський прем'єр-міністр обговорив з Володимиром Зеленським, аби донести до нього "жорстку правду" і порадити, що саме Трамп повинен почути, перш ніж переговори зможуть повернутися в нормальне русло.

Після чого український президент опублікував довге повідомлення в соцмережі Х, в якому похвалив "сильне лідерство" президента США, висловив вдячність за військову допомогу його країни і сказав, що йому "прикро" через суперечку.

Вночі в Конгресі Трамп оголосив про готовність України до переговорів.