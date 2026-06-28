Стармер після відставки може обійняти одну з найвпливовіших посад

Він розглядає можливість посісти посаду генерального секретаря НАТО.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер може продовжити політичну кар'єру на міжнародному рівні. Він розглядає можливість посісти посаду генерального секретаря НАТО.

Про це повідомляє The Observer.

За інформацією видання, посада генерального секретаря Альянсу має стати вакантною у 2028 році. На Даунінг-стріт зазначають, що Стармер зацікавлений у цьому кріслі, ймовірно, усвідомлюючи, що після лідерства в уряді його життя вже не повернеться до звичного русла.

Для реалізації цього плану політику знадобиться стабільна підтримка чинного британського уряду. Прихильники Стармера наголошують на його високому авторитеті серед європейських лідерів, що яскраво підтвердив нещодавній саміт G7.