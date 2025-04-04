Статки 500 найбагатших людей світу скоротилися на $208 мільярдів через тарифи Трампа

Це четверте за величиною одноденне падіння за 13-річну історію індексу мільярдерів Bloomberg і найбільше з моменту піку пандемії COVID-19.

Сукупні статки 500 найбагатших людей світу скоротилися на 208 мільярдів доларів. Це сталося після того, як президент Дональд Трамп оголосив про введення мит, обваливши світові ринки.

Про це повідомляє Bloomberg.

Це четверте за величиною одноденне падіння за 13-річну історію індексу мільярдерів Bloomberg і найбільше з моменту піку пандемії COVID-19.

Статки понад половини тих, хто відстежується індексом добробуту Bloomberg, впали в середньому на 3,3%. Найбільше постраждали мільярдери у США, серед яких лідирують Марк Цукерберг з Meta і Джефф Безос з Amazon.

Карлос Слім, найбагатша людина Мексики, був серед невеликої групи мільярдерів за межами США, які уникли впливу тарифів. Мексиканська Bolsa зросла на 0,5% після того, як країна була виключена зі списку Білого дому щодо взаємних тарифних цілей, що збільшило чистий капітал Сліма приблизно на 4% до 85,5 млрд доларів.

Невдахи дня

Марк Цукерберг

Засновник Meta зазнав найбільших збитків у доларовому вираженні: падіння акцій соціальної медіакомпанії на 9% обійшлося її генеральному директору в 17,9 млрд доларів, або близько 9% його статків.

Meta була лідером серед індексу Magnificent Seven акцій мегакапіталізованих технологічних компаній з Нового року до середини лютого, переживши майже місяць послідовного зростання і додавши понад 350 млрд доларів ринкової вартості. Однак із середини лютого акції впали приблизно на 28%.

Джефф Безос

Акції Amazon впали на 9%, що стало найбільшим падінням з квітня 2022 року і коштувало засновнику технологічного гіганта 15,9 млрд доларів особистих статків. Акції компанії впали більш ніж на 25% порівняно з лютневим піком.

Ілон Маск

Генеральний директор Tesla втратив 110 млрд доларів цього року - включно з 11 млрд доларів у четвер - оскільки відставання постачань і його суперечлива роль при Трампі вдарили по акціях виробника електромобілів.

Раніше цього тижня справи пішли в гору: оскільки Tesla виробляє більшу частину своїх автомобілів у США, мита можуть мати на компанію менший вплив, ніж на її зарубіжних колег. Її акції також зросли на повідомленнях про те, що Маск незабаром відійде від своєї роботи в уряді, щоб потенційно зосередитися на Tesla. Однак у четвер акції впали на 5,5% після оголошення про мита.