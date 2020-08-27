Статки найбагатшої людини світу встановили черговий рекорд
Станом на 26 серпня Безос мав у своїй власності загалом 202 мільярди доларів, повідомляє "Громадське". Це на 40% (87 мільярдів) більше, ніж у чоловіка було на початку 2020 року.
Головна причина зростання статків Безоса - Amazon. Акції компанії, заснованої в 1994 році, за останні три місяці зросли на чверть, а загалом від початку року - на 86%.
Коронавірусний карантин, який для багатьох підприємств обернувся збитками, для Amazon став поштовхом: адже компанія заробляє передусім за рахунок онлайн-послуг і доставки, які стали вкрай затребуваними за час локдауну.
Безос - не єдиний, хто за час пандемії коронавірусу не втратив, а, навпаки, заробив. У травні Forbes повідомляв, що статки 25 найбагатших людей світу за останні два місяці зросли на 255 мільярдів доларів.
Власник Amazon перебуває у так званому клубі "сентимільярдерів" - людей, статки яких перевищують 100 мільярдів доларів. Окрім Безоса, до цього неформального клубу входять ще двоє людей: співзасновник Microsoft Білл Гейтс і віднедавна - керівник Facebook Марк Цукерберг.
Нагадаємо, що Маск назвав "Amazon" монополістом та закликав розділити компанію
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