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ПОЛІТИКА

Стефанішина призначена уповноваженою з розвитку співпраці зі США

17 липня 2025, 13:40
Стефанішина призначена уповноваженою з розвитку співпраці зі США
джерело t.me/V_Zelenskiy_official
За словами Зеленського, у цьому статусі Ольга Стефанішина працюватиме, щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду посла України в Сполучених Штатах.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної спецуповноваженою глави держави з питань розвитку співробітництва зі США.

Про це Зеленський повідомив у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

"Підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної Спеціальною уповноваженою президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки", – написав він.

За словами Зеленського, у цьому статусі Ольга Стефанішина працюватиме, щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду посла України в Сполучених Штатах.

"Я вдячний Ользі за роботу на напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції. Це успішна робота. Багато досягнуто. За кілька років ми пройшли з Євросоюзом шлях зближення більший, ніж за кілька попередніх десятиліть", – написав Зеленський.

Він згадав, що Стефанішина також брала участь у перемовинах із США про новий формат нашого економічного співробітництва та створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.

"Будемо працювати з Америкою саме на такій основі й надалі, додаючи взаємовигідного економічного змісту нашій політичній та дипломатичній взаємодії", написав він.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала кандидатуру Юлії Свириденко на посаду прем’єр-міністра України. За її призначення проголосували 262 народні депутати.

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