Степанов прогнозує спалах коронавірусу в Одесі після святкування Дня міста
Про це він заявив на брифінгу, передає РБК - Україна.
Крім того, за його даними, в Одеській області заповненість ліжок у лікарнях, де лікують хворих на коронавірусну хворобу, становить 66%.
"Вчора в мережу потрапили світлини з дня святування Дня міста в Одесі. Ну, мені здається, те, що ми побачили, за межою здорового глузду", - заявив він.
Степанов звернувся до міської влади Одеси.
"Я розумію, що ви зараз всі знаходитесь в виборах. Що ви всі живете виключно виборчими процесами. Але ви знаєте в якому стані зараз перебуває епідситуація в Одесі?", - заявив він.
Міністр прогнозує спалах захворювання в області та, зокрема, в Одесі.
"Не треба бути Вангою, щоб чітко усвідомлювати, що за буквально декілька днів, тижнів, побачимо ще більше зростання кількості хворих на COVID-19 в Одеській області і, безпосередньо, в місті Одесі", - заявив він.
Степанов пообіцяв підняти це питання перед контролюючими органами, щоб зробити висновки по проведенню таких заходів, які несуть пряму загрозу життю громадян.
2 вересня, в Одесі святкували День міста. У районах міста відбулись різноманітні заходи. День міста завершився традиційним гала-концертом на Потьомкінських сходах.
Нагадаємо, що 3 вересня в Україні 128 228 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2710 летальних, 59 676 пацієнтів одужали.
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