Столтенберг пояснив, чому НАТО висилає вісьмох російських дипломатів

Ми готові до змістовного діалогу з Росією, скликати зустріч в рамках Ради НАТО-Росія. Тому що ми переконані: сісти за стіл перегорів та говорити важливо завжди, але особливо важливо, коли часи є важкими, а напруга - високою як зараз

Нинішні відносини між НАТО і Російською Федерацією знаходяться на найнижчій точці з часів завершення холодної війни внаслідок агресивної поведінки Росії.

Про це у четвер під час пресконференції в Брюсселі за підсумками зустрічі з національними радниками з безпеки заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Відносини між НАТО і Росією знаходяться на найнижчому рівні з часу завершення холодної війни. Причина тому – російська поведінка. Ми бачили агресивні дії, зокрема проти України, також значне військове нарощування, порушення важливих угод у сфері контролю над озброєнням, як, наприклад, ДРМСД (Договір про ракети малої та середньої дальності – ред.), що призвело до руйнації цієї угоди, разом із забороною на розвиток систем зброї середньої дальності", - сказав Столтенберг.

Він підтвердив повідомлення про рішення НАТО вислати вісім російських дипломатів із складу російської місії при НАТО внаслідок їхніх дій, що несумісні з дипломатичним статусом.

"Рішення забрати акредитацію для восьми членів російської делегації при НАТО було зроблено спираючись на дані розвідки. Тому що вони були незаявленими офіцерами російської розвідки. Ми бачили збільшення випадків російських шкідливих дій, не в останню чергу – у Європі. Тож ми маємо діяти", - сказав керівник Альянсу.

Він нагадав, що позиція НАТО стосовно Росії є змістовною та чіткою, вона базується на двоєдиному підході – оборони і стримування, з одного боку, та готовності до діалогу – з іншого.

"Ми готові до змістовного діалогу з Росією, скликати зустріч в рамках Ради НАТО-Росія. Тому що ми переконані: сісти за стіл перегорів та говорити важливо завжди, але особливо важливо, коли часи є важкими, а напруга - високою як зараз", - підкреслив Столтенберг.

Як повідомлялося, після подій 2014 року та агресії Росії проти України НАТО припинило будь-яку військову співпрацю з РФ. В той же час Північноатлантичний альянс намагається тримати відкритими канали зв’язку із кремлівським керівництвом для запобігання непорозумінням.