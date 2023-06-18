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ПОЛІТИКА

Столтенберг прокоментував "мирний план" лідерів країн Африки

18 червня 2023, 13:22
Столтенберг прокоментував
Фото: 5 канал
Генсек НАТО наголосив, що мир має бути справедливим.

Усі хочуть, щоб війна рф проти України закінчилася, але це має бути справедливий мир.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю Welt am Sonntag, коментуючи “мирну ініціативу” лідерів країн Африки.

Столтенберг застеріг від поспіху в мирних переговорах між Україною і рф. 

"Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. Але для того, щоб мир був тривалим, він повинен бути справедливим", - сказав генсек НАТО, наголосивши, що мир не може означати заморожування конфлікту і прийняття угоди, продиктованої росією. 

"Тільки Україна може визначити умови, які є прийнятними для неї", - додав Столтенберг.

Він зазначив, що військові успіхи посилять позицію України на переговорах.

"Чим більше окупованих територій Україна зможе звільнити, тим кращі позиції вона матиме за столом переговорів для досягнення справедливого і тривалого миру", - пояснив Столтенберг.

Також генсек НАТО прокоментував перспективи вступу України в Альянс.

"Майбутнє України - в НАТО, але зараз пріоритетом для України є утвердження себе як суверенної і незалежної держави - інакше немає можливості обговорювати членство", - заявив він.

"Ми повинні переконатися, що коли ця війна закінчиться, існуватимуть надійні домовленості щодо безпеки України, щоб росія не змогла переозброїтися і напасти знову, і щоб цикл російської агресії був розірваний", - додав Столтенберг.

Він повідомив, що НАТО ухвалить довгостроковий пакет допомоги Україні на саміті у Вільнюсі в липні, який наблизить країну до стандартів НАТО. Політичні зв'язки також будуть інтенсифіковані.

Раніше повідомлялося, що група лідерів країн Африки на чолі з президентом ПАР Сирілом Рамафосою відвідала Україну та рф, презентувавши свою “мирну ініціативу”.

Лідери країн Африки закликали обидві сторони до "деескалації". Рамафоса наголосив, що війна повинна закінчитися, і має бути досягнутий мир шляхом переговорів.

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з делегацією заявив, що допустити будь-які переговори з росією зараз, коли війська рф перебувають на українській території, означає заморозити війну.

АфрикаСтолтенбергмирний план

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