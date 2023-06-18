Столтенберг прокоментував "мирний план" лідерів країн Африки
Усі хочуть, щоб війна рф проти України закінчилася, але це має бути справедливий мир.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю Welt am Sonntag, коментуючи “мирну ініціативу” лідерів країн Африки.
Столтенберг застеріг від поспіху в мирних переговорах між Україною і рф.
"Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. Але для того, щоб мир був тривалим, він повинен бути справедливим", - сказав генсек НАТО, наголосивши, що мир не може означати заморожування конфлікту і прийняття угоди, продиктованої росією.
"Тільки Україна може визначити умови, які є прийнятними для неї", - додав Столтенберг.
Він зазначив, що військові успіхи посилять позицію України на переговорах.
"Чим більше окупованих територій Україна зможе звільнити, тим кращі позиції вона матиме за столом переговорів для досягнення справедливого і тривалого миру", - пояснив Столтенберг.
Також генсек НАТО прокоментував перспективи вступу України в Альянс.
"Майбутнє України - в НАТО, але зараз пріоритетом для України є утвердження себе як суверенної і незалежної держави - інакше немає можливості обговорювати членство", - заявив він.
"Ми повинні переконатися, що коли ця війна закінчиться, існуватимуть надійні домовленості щодо безпеки України, щоб росія не змогла переозброїтися і напасти знову, і щоб цикл російської агресії був розірваний", - додав Столтенберг.
Він повідомив, що НАТО ухвалить довгостроковий пакет допомоги Україні на саміті у Вільнюсі в липні, який наблизить країну до стандартів НАТО. Політичні зв'язки також будуть інтенсифіковані.
Раніше повідомлялося, що група лідерів країн Африки на чолі з президентом ПАР Сирілом Рамафосою відвідала Україну та рф, презентувавши свою “мирну ініціативу”.
Лідери країн Африки закликали обидві сторони до "деескалації". Рамафоса наголосив, що війна повинна закінчитися, і має бути досягнутий мир шляхом переговорів.
Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з делегацією заявив, що допустити будь-які переговори з росією зараз, коли війська рф перебувають на українській території, означає заморозити війну.