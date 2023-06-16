Президент ПАР назвав 10 основних пунктів "мирного плану" Африканського Союзу щодо війни в Україні

Представники Африки озвучили складові свого плану щодо закінчення війни в Україні.

Президент Південно-Африканської республіки Сиріл Рамафоса назвав 10 основних пунктів мирного плану Африканського Союзу щодо українсько-російської війни.

Про це він розповів під час пресконференції в Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Основною складовою, яку ми привезли сюди, є те, що ця війна має бути врегульована, має бути мир через переговори дипломатичним шляхом. Ми впевнені, що, рухаючись до цього миру, тому що всі війни колись закінчуються, ми віримо, що ця війна має закінчитися якнайшвидше через перемовини й дипломатичним шляхом", - сказав Рамафоса.

Третьою складовою президент ПАР назвав деескалацію конфлікту.

"Сьогодні під час нашого візиту ми чули ракетні удари. Така діяльність не дуже добре працює для встановлення миру. Тому ми говоримо про необхідність деескалації по обидва боки, щоб мир знайшов спосіб прийти та врегулювати ситуацію", - сказав він.

Крім того, Рамафоса заявив про необхідність поважати суверенність держав і народів відповідно до статуту ООН.

"П'ята складова — необхідність гарантій безпеки для всіх країн. Шостою складовою є те, що обидві країни повинні забезпечити рух зернових і добрив", - сказав Рамафоса, зазначивши, що "однією з причин приїзду сюди стало те, що Африка також відчуває негативні наслідки цієї війни. Наші ціни на зерно зросли, у нас також нестача добрив, і ціни на них підвищилися", - заявив президент ПАР.

Сьомим пунктом у мирному плані він назвав вирішення гуманітарних питань. Рамафоса заявив про необхідність підтримати тих, хто став жертвами війни, хто страждає.

"Ми підтримуємо цю гуманітарну допомогу. Восьмим основним компонентом є обов'язковий обмін полоненими. Це також має включати повернення дітей. Дев'ятою складовою є післявоєнна відбудова. Має бути допомога постраждалим через війну. І десятим основним елементом для нас є те, що під час наших дискусій президент Зеленський сказав, що ми повинні йти далі, краще взаємодіяти з країнами Африки", - зазначив він.