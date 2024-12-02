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Столтенберг пропонує Україні "тимчасово" відмовитися від територій

02 грудня 2024, 14:13
Столтенберг пропонує Україні
Фото: Єнс Столтенберг (РБК-Україна)
Швидке закінчення війни без поступок неможливе.

Можливо, для досягнення миру Києву доведеться "тимчасово" відмовитися від окупованих територій. 

Про це заявив колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє німецький телеканал Welt.

"Якщо лінія припинення вогню означає, що росія продовжує контролювати всі окуповані території, це не означає, що Україна повинна віддати територію назавжди", - сказав Столтенберг. 

Він додав, що важливо, аби Україна здобула гарантії безпеки в обмін на тимчасову поступку території і це може бути членство в Альянсі, але є й "інші способи озброїти і підтримати українців".

Столтенберг підтримав вимогу президента України Володимира Зеленського не поступатися рф жодними територіями в разі припинення вогню, але вважає це малоймовірним у зв'язку з військовою ситуацією в Україні.

"Нам небхідна лінія припинення вогню, і, звичайно, ця лінія в ідеалі має включати всі території, які нині контролює росія. Проте ми бачимо, що в найближчому майбутньому це не зовсім реалістично", - констатував екс генсек.

В той же час, Зеленський заявив, що Трамп вивчає наш "план перемоги", капітуляції України не буде.

 

Єнс Столтенбергмирвійна в Україні

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