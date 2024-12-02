Трамп вивчає наш "план перемоги", капітуляції України не буде – Зеленський

Він планує особисту зустріч з новообраним лідером США, щоб пояснити "деякі речі більш детально".

Війна в Україні на критичному рівні, тому виникає питання щодо того, чи продовжить Вашингтон підтримку Києвив після того, як новообраний президент Дональд Трамп вступить на посаду.

Про це заявив в інтерв’ю Kyodo News президент України Володимир Зеленський.

Він сказав, що Трамп і його команда знають позицію України та її "план перемоги", який спрямований на те, щоб поставити її в "сильну позицію" за переговорним столом.

"Вони вивчають план, і ми їх почуємо. Але капітуляції з боку України не буде. Це факт, і я думаю, що він це розуміє", - додав глава держави.

Зеленський додав, що що розраховує на додаткові переговори з новообраним президентом США, щоб пояснити "деякі речі більш детально".