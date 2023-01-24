Столтенберг сказав, щоб готувались передавати танки Leopard Україні

Рішення Німеччини буде незабаром

Союзники можуть готувати танки Leopard до можливої передачі Україні, адже Німеччина скоро оголосить своє рішення, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу.

Він зазначив, що Німеччина скоро прийме рішення щодо передачі танків Leopard.

Столтенберг порадив усім країнам, які мають ці танки, підготувати їх до можливої передачі Україні та почати навчання українських військових.

Нагадаємо, шо німецький оборонний концерн Rheinmetall може поставити в Україну загалом 139 танків Leopard 1 і Leopard 2.