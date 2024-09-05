Столтенберг відзначає успіхи України в Курській області, але підкреслює непередбачуваність війни

Він також додав, що війна є непередбачуваною, тому важко сказати, що відбуватиметься далі.

Україна змогла досягти великої кількості результатів за допомогою своєї операції у Курській області. Але подальший перебіг подій спрогнозувати складно.

Про це під час поїздки в Осло заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Nettavisen.

"Вони досягли багато чого. Їм вдалося взяти під контроль російську територію, завдати втрат російським військам і продемонструвати свою здатність діяти", - наголосив Столтенберг, коментуючи операцію ЗСУ в Курській області.

Він також додав, що війна є непередбачуваною, тому важко сказати, що відбуватиметься далі.

"Лише українці можуть зробити важкий вибір, який необхідно зробити, наприклад, де розмістити війська і який вид військових дій доречний у цій ситуації", - наголосив генсек.

Нагадаємо, Україна місяць тому застала російських окупантів зненацька - бійці ЗСУ зайшли на територію Курської області. росіяни не змогли дати відсічі, тому українські захисники просунулися вглиб регіону.

Українські воїни взяли під контроль близько 100 населених пунктів. Також було досягнуто значних успіхів у питанні поповнення обмінного фонду.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для NBC News висловився щодо нового етапу бойових дій на Курщині та планів України щодо завершення війни.