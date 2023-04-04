Столтенберг закликає союзників щороку виділяти Україні 500 млн євро – Bloomberg
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запропонував країнам-членам виділяти кожного року по 500 мільйонів євро для Комплексного пакета допомоги Україні.
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.
Столтенберг хоче, щоб союзники збільшили свої внески до фонду Комплексного пакета допомоги Україні. Цей фонд передбачає короткострокову допомогу, таку як паливо, захисне спорядження і засоби протидії російському вторгненню.
Окрім цього фонд спрямований на надання довгострокової підтримки для модернізації її збройних сил і досягнення стандартів оперативної сумісності НАТО.
Як пише Bloomberg, деталі пропозиції Столтенберга ще належить опрацювати.
Попри те, що допомога Україні не є летальною, це допоможе нашим союзникам підтримувати постачання сучасної зброї під час війни.
Нагадаємо, країни НАТО збираються погодити початок розробки багаторічної програми для України.