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ПОЛІТИКА

Столтенберг закликає союзників щороку виділяти Україні 500 млн євро – Bloomberg

04 квітня 2023, 08:07
Столтенберг закликає союзників щороку виділяти Україні 500 млн євро – Bloomberg
Йенс Столтенберг. Фото: AFP
Попри те, що допомога Україні не є летальною, це допоможе нашим союзникам підтримувати постачання сучасної зброї під час війни.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запропонував країнам-членам виділяти кожного року по 500 мільйонів євро для Комплексного пакета допомоги Україні.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Столтенберг хоче, щоб союзники збільшили свої внески до фонду Комплексного пакета допомоги Україні. Цей фонд передбачає короткострокову допомогу, таку як паливо, захисне спорядження і засоби протидії російському вторгненню.

Окрім цього фонд спрямований на надання довгострокової підтримки для модернізації її збройних сил і досягнення стандартів оперативної сумісності НАТО.

Як пише Bloomberg, деталі пропозиції Столтенберга ще належить опрацювати.

Попри те, що допомога Україні не є летальною, це допоможе нашим союзникам підтримувати постачання сучасної зброї під час війни.

Нагадаємо, країни НАТО збираються погодити початок розробки багаторічної програми для України.

війнаНАТОдопомогаСтолтенберг

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