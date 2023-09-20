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ПОЛІТИКА

Столтенберг закликав надати Україні більше озброєння

20 вересня 2023, 09:23
Столтенберг закликав надати Україні більше озброєння
Фото: Єнс Столтенберг (РБК-Україна)
Також Столтенберг навів недавні успіхи українських військових у контрнаступі.

Повномасштабна війна росії проти України є військовим конфліктом на виснаження, і контрнаступальні дії ЗСУ довели, що "тупикова ситуація" не досягнута. При цьому Сили оборони потребують більшої підтримки з боку країн-союзників у плані надання озброєння.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє SkyNews.

Він наголосив у ході спілкування з журналістами в Нью-Йорку, що українській стороні терміново необхідні додаткові постачання засобів протиповітряної оборони, включаючи боєприпаси, запасні частини та технічне обслуговування систем, які вже є у ЗСУ.

"Ми бачимо, що ППО щодня рятує життя в Україні", - зазначив генсек НАТО.

Також Столтенберг навів недавні успіхи українських військових у контрнаступі як доказ того, що війна не зайшла "в глухий кут", і закликав Захід продовжувати надавати військову, гуманітарну та фінансову допомогу Україні.

"Якщо ми хочемо покласти край війні, якщо ми хочемо справедливого та міцного миру, то військова підтримка України - це правильний шлях. Ми готові до тривалого шляху", - заявив він.

Раніше повідомлялось, що США та їхні союзники з G7 вважають, що війна в Україні може затягнутися на роки, і закладають цю ймовірність у своє військове та фінансове планування. Високопоставлений чиновник однієї з європейських країн G7 сказав, що війна може тривати ще шість-сім років.

допомогаконтрнаступозброєнняСтолтенбергвійна в Україні

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