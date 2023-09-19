США та їхні союзники з G7 очікують, що війна в Україні може затягнутися на довгі роки

Як пишуть журналісти, це набагато довше, ніж багато західних чиновників очікували на початку цього року.

США та їхні союзники з G7 вважають, що війна в Україні може затягнутися на роки, і закладають цю ймовірність у своє військове та фінансове планування. Високопоставлений чиновник однієї з європейських країн G7 сказав, що війна може тривати ще шість-сім років.

Про це пише Bloomberg.

Це набагато довше, ніж багато західних чиновників очікували на початку цього року. Проте повільний прогрес у контрнаступі України в останні місяці пом’якшив очікування, кажуть журналісти.

"Представники G7 обговорили похмуру перспективу під час обіду в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН у понеділок увечері та погодилися, що конфлікт, ймовірно, ще триватиме в середньостроковій або довгостроковій перспективі", – розповів журналістам на умовах анонімності високопоставлений чиновник Державного департаменту США.

Про ймовірність довготривалої війни пише і Sky News. Джерело повідомило виданню, що представники G7 визнали, що росія втягується в цю війну на середньо- та довгострокову перспективу. Захід має це враховувати, плануючи подальшу фінансову та військову підтримку України.

"Звичайно, мова йде про те, щоб імперський проект путіна продовжував провалюватися, і він знає, що не може "перечекати" нас, але також йдеться про спільну роботу, щоб забезпечити достатній розподіл цього тягаря, достатнє планування на довгострокову перспективу", – додав чиновник.

У свою чергу голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що українці пробили кілька шарів оборони. "Це ще не 100% проникнення, але вони проникли на кілька рівнів",- заявив він.

Нагадаємо, Байден підтвердив свою прихильність Україні у своєму зверненні до Генеральної Асамблеї.