Байден звертається до світових лідерів із закликом виступити на боці України проти російської агресії

Він нагадав, що росія вже другий рік веде повномасштабну загарбницьку війну проти України.

Джо Байден наголосив, що такі фундаментальні принципи як суверенітет, територіальна цілісність і права людини мають залишатися непорушними.

Про це заявив американський президент Джо Байден на Генасамблеї ООН, цитує Голос Америки.

"Сполучені Штати прагнуть до створення більш безпечного, більш процвітаючого, більш справедливого світу для всіх людей, тому що ми знаємо, що наше майбутнє пов'язане з вашим. І жодна країна не може самотужки впоратися з викликами сьогодення, - ідеться в промові Байдена.

"росія вважає, що світ втомиться і дозволить їй безперешкодно жорстоко поводитися з Україною. Але я запитую вас, що буде, якщо ми відмовимося від основних принципів Статуту ООН заради умиротворення агресора, чи зможе хоч одна держава-член почуватися впевнено в тому, що вона захищена? Якщо ми дозволимо розчленувати Україну, то хіба буде забезпечено незалежність будь-якої держави? "Відповідь - ні. Ми повинні протистояти цій неприкритій агресії сьогодні, щоб стримати інших потенційних агресорів завтра", - наголосив президент.

У залі відреагували на ці слова тривалими оплесками.

Нагадаємо, що на сьогоднішньому засіданні Радбезу ООН буде присутній президент України Володимир Зеленський.

При цьому там також має бути й міністр закордонних справ рф Сергій Лавров. Зеленський зазначив, що Україна не обирала цей формат та додав: "Якщо ООН вважає, що там має бути країна-терорист, то це питання до них".