Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Байден звертається до світових лідерів із закликом виступити на боці України проти російської агресії

19 вересня 2023, 18:51
Байден звертається до світових лідерів із закликом виступити на боці України проти російської агресії
Фото: The Washington Post
Він нагадав, що росія вже другий рік веде повномасштабну загарбницьку війну проти України.

Джо Байден наголосив, що такі фундаментальні принципи як суверенітет, територіальна цілісність і права людини мають залишатися непорушними.

Про це заявив американський президент Джо Байден на Генасамблеї ООН, цитує Голос Америки.

"Сполучені Штати прагнуть до створення більш безпечного, більш процвітаючого, більш справедливого світу для всіх людей, тому що ми знаємо, що наше майбутнє пов'язане з вашим. І жодна країна не може самотужки впоратися з викликами сьогодення, - ідеться в промові Байдена.

"росія вважає, що світ втомиться і дозволить їй безперешкодно жорстоко поводитися з Україною. Але я запитую вас, що буде, якщо ми відмовимося від основних принципів Статуту ООН заради умиротворення агресора, чи зможе хоч одна держава-член почуватися впевнено в тому, що вона захищена? Якщо ми дозволимо розчленувати Україну, то хіба буде забезпечено незалежність будь-якої держави? "Відповідь - ні. Ми повинні протистояти цій неприкритій агресії сьогодні, щоб стримати інших потенційних агресорів завтра", - наголосив президент.

У залі відреагували на ці слова тривалими оплесками. 

Нагадаємо, що на сьогоднішньому засіданні Радбезу ООН буде присутній президент України Володимир Зеленський.

При цьому там також має бути й міністр закордонних справ рф Сергій Лавров. Зеленський зазначив, що Україна не обирала цей формат та додав: "Якщо ООН вважає, що там має бути країна-терорист, то це питання до них".

ООНБайденрф тероризм

Останні матеріали

Ілону Маску подобається думати, що він врятував нас від Армагеддону. Але він лише наблизив його – Тімоті Снайдер
Політика
Ілону Маску подобається думати, що він врятував нас від Армагеддону. Але він лише наблизив його – Тімоті Снайдер
19 вересня 2023, 16:40
Закулісна
Політика
Закулісна "бондіана". Поки Британія ловить шпигунів, ті вже "захопили" Австрію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 19 вересня 2023, 13:45
Попри сповільнення українського контрнаступу. Резерви ВДВ на півдні зазнають не менших втрат – Дональд Гілл
Cуспільство
Попри сповільнення українського контрнаступу. Резерви ВДВ на півдні зазнають не менших втрат – Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 вересня 2023, 09:21
Пропагандони росіянам:
Політика
Пропагандони росіянам: "Треба бути схожими на північних корейців" – Джулія Девіс
Переклад iPress – 18 вересня 2023, 16:45
Україна виграє морську війну без жодного великого корабля – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна виграє морську війну без жодного великого корабля – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 вересня 2023, 14:30
Святі, громи і блискавки. Стратегічна бомбардувальна кампанія СБУ і ППО Криму. Частина 4 – Том Купер
Політика
Святі, громи і блискавки. Стратегічна бомбардувальна кампанія СБУ і ППО Криму. Частина 4 – Том Купер
Переклад iPress – 18 вересня 2023, 09:55
Український контрнаступ пригальмував через значне посилення росіян військами ВДВ – Том Купер
Політика
Український контрнаступ пригальмував через значне посилення росіян військами ВДВ – Том Купер
Переклад iPress – 16 вересня 2023, 10:00
Борис Джонсон:
Політика
Борис Джонсон: "Чому ми не даємо Україні того, чого вона потребує? Українці хочуть вбивати росіян і виганяти загарбника зі своєї землі"
Переклад iPress – 15 вересня 2023, 18:00
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється