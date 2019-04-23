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Столтенберг запросив Зеленського до штаб-квартири НАТО

"Тільки що говорив телефоном з новообраним Президентом України Володимиром Зеленським. Привітав його з перемогою та запросив відвідати найближчим часом штаб-квартиру НАТО"
Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським і запросив його відвідати штаб-квартиру НАТО.
Столтенберг запросив Зеленського до штаб-квартири НАТО Фото: gettyimages.com

"Тільки що говорив телефоном з новообраним Президентом України Володимиром Зеленським. Привітав його з перемогою та запросив відвідати найближчим часом штаб-квартиру НАТО. НАТО продовжуватиме надавати сильну політичну та практичну підтримку Україні", - заявив Столтенберг, повідомляє "Укрінформ".

Нагадаємо, що у вівторок президент Європейської Ради Дональд Туск теж провів телефонну розмову із Володимиром Зеленським і наголосив, що чекає його на саміті Україна-ЄС у липні.

 
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23 04 2019 21:52
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