ПОЛІТИКА НОВИНИГенеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським і запросив його відвідати штаб-квартиру НАТО.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Столтенберг запросив Зеленського до штаб-квартири НАТО
"Тільки що говорив телефоном з новообраним Президентом України Володимиром Зеленським. Привітав його з перемогою та запросив відвідати найближчим часом штаб-квартиру НАТО"
Фото: gettyimages.com
"Тільки що говорив телефоном з новообраним Президентом України Володимиром Зеленським. Привітав його з перемогою та запросив відвідати найближчим часом штаб-квартиру НАТО. НАТО продовжуватиме надавати сильну політичну та практичну підтримку Україні", - заявив Столтенберг, повідомляє "Укрінформ".
Нагадаємо, що у вівторок президент Європейської Ради Дональд Туск теж провів телефонну розмову із Володимиром Зеленським і наголосив, що чекає його на саміті Україна-ЄС у липні.
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23 04 2019 21:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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