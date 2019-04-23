Туск поговорив із Зеленським: чекаємо саміту Україна-ЄС в липні

"Я запевнив його в тому, що ЄС незмінно підтримує Україну. Чекаємо нашої співпраці та саміту Україна-ЄС у липні"

Президент Євроради Дональд Туск провів телефонну розмову з переможцем президентських виборів в Україні Володимиром Зеленським.

"По-перше, добрий телефонний дзвінок з Володимиром Зеленським, обраним президентом України, який ще не вступив на посаду. Я запевнив його в тому, що ЄС незмінно підтримує Україну. Чекаємо нашої співпраці та саміту Україна-ЄС у липні", - написав Туск у своєму Twitter українською, повідомляє "Європейська правда".

Він також поговорив по телефону з чинним президентом Петром Порошенком "після 5 років доброї співпраці".

"Конкурентні, вільні та чесні президентські вибори з мирною передачею (влади) є найкращим доказом прогресу та демократії України", - зазначив Туск.