Столтенберг зробив нову заяву про допомогу Києву і перемовини з кремлем

Лише Україна має вирішувати, чи згоджуватись на переговори з росією чи ні.

А головне завдання партнерів це далі допомагати, щоб зробити Україну якомога сильнішою.

Таку думку висловив колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє німецька газета Spiegel.

"Тільки Україна може вирішити, коли настав момент для серйозних переговорів чи навіть мирних переговорів і які для цього передумови. Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. Але закінчення війни не обов’язково принесе мир, тому що російська окупація - це не мир", - заявив Столтенберг.

Він додав, що завдання полягає в тому, щоб припинити війну, щоб Україна могла вижити як суверенна та незалежна держава.

"путіна треба переконати, що він не може досягти своїх цілей на полі бою. Щоб досягти цього, ми маємо надавати більшу підтримку Україні. У мене немає жодних ілюзій щодо цього. Ми не зможемо змінити путіна. Але я думаю, що ми можемо змінити його розрахунок, якщо продовжимо підтримувати Україну", - резюмував колишній генсек.

Від жовтня НАТО очолив новий генск. Марк Рютте назвав три пріоритети на посаді глави Альянсу.