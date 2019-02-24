Столична поліція розслідує спробу підкупу виборців через соцмережі

Поліція Києва розслідує спробу підкупу виборців через соціальні мережі.

"До поліції Києва надійшла заява від директора громадської організації про те, що в соціальній мережі з'явився фейковий аккаунт їх спільноти. Чоловік зазначив, що на цій сторінці розміщено заклики про участь громадян в акції на підтримку одного з кандидатів на президентських виборах. За перебування на такому заході в парку міста Гайворон обіцяють винагороду в розмірі 600 гривень", – повідомили в прес-службі відомства.

За фактом події правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що с. початку передвиборчої компанії Національна поліція зареєструвала 1741 повідомлення, пов'язане з порушенням виборчого законодавства. Як відомо, президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року (31 грудня 2018 року почалася президентська виборча кампанія). Парламентські вибори повинні пройти в жовтні.

Також, Служба безпеки України викрила виборчу піраміду на чолі з депутатом Верховної Ради.