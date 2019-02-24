Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Столична поліція розслідує спробу підкупу виборців через соцмережі

За фактом інциденту відкрито кримінальне виробництво
Поліція Києва розслідує спробу підкупу виборців через соціальні мережі.
Столична поліція розслідує спробу підкупу виборців через соцмережі Фото: wifistyle.ru

"До поліції Києва надійшла заява від директора громадської організації про те, що в соціальній мережі з'явився фейковий аккаунт їх спільноти. Чоловік зазначив, що на цій сторінці розміщено заклики про участь громадян в акції на підтримку одного з кандидатів на президентських виборах. За перебування на такому заході в парку міста Гайворон обіцяють винагороду в розмірі 600 гривень", –  повідомили в прес-службі відомства.

За фактом події правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу України. 

Раніше повідомлялося, що с. початку передвиборчої компанії Національна поліція зареєструвала 1741 повідомлення, пов'язане з порушенням виборчого законодавства. Як відомо, президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року (31 грудня 2018 року почалася президентська виборча кампанія). Парламентські вибори повинні пройти в жовтні.

Також, Служба безпеки України викрила виборчу піраміду на чолі з депутатом Верховної Ради.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 02 2019 11:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи

Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.