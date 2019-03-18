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Столичний суд арештував позашляховик-хабар колишнього голови Полтавської ОДА Головка

Автомобіль вартістю 320 тис. був зареєстрований на іншу особу
Солом'янський районний суд Києва арештував елітний позашляховик Mercedes-Benz AMG G 63, переданий як хабар колишньому голові Полтавської обладміністрації Валерію Головку і фактично йому належний.
Столичний суд арештував позашляховик-хабар колишнього голови Полтавської ОДА Головка Фото: з відкритих джерел

Детективи НАБУ встановили, що 16 листопада 2017 року полтавський бізнесмен придбав автомобіль Mercedes-Benz AMG G 63 за 120 тис. євро і зробив тюнінгових робіт на 170 тис. євро. Загальна вартість неправомірної вигоди, переданої Головкові у вигляді автомобіля, становить приблизно 320 тис. євро. Повідомляє LB.ua.

У клопотанні звинувачення зазначено, що Головко, побоюючись бути викритим правоохоронними органами у вимаганні коштів (шляхом придбання автомобіля), дав вказівку бізнесменові зареєструвати вказаний автомобіль на іншу особу.

Київський суд задовольнив клопотання НАБУ і наклав арешт на автомобіль Mercedes-Benz AMG G 63, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і ключ запалювання.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко просить Кабінет міністрів представити йому подання на звільнення голови Полтавської обласної державної адміністрації Валерія Головка, звинуваченого в корупції.

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18 03 2019 13:31
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