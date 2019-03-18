Столичний суд арештував позашляховик-хабар колишнього голови Полтавської ОДА Головка
Детективи НАБУ встановили, що 16 листопада 2017 року полтавський бізнесмен придбав автомобіль Mercedes-Benz AMG G 63 за 120 тис. євро і зробив тюнінгових робіт на 170 тис. євро. Загальна вартість неправомірної вигоди, переданої Головкові у вигляді автомобіля, становить приблизно 320 тис. євро. Повідомляє LB.ua.
У клопотанні звинувачення зазначено, що Головко, побоюючись бути викритим правоохоронними органами у вимаганні коштів (шляхом придбання автомобіля), дав вказівку бізнесменові зареєструвати вказаний автомобіль на іншу особу.
Київський суд задовольнив клопотання НАБУ і наклав арешт на автомобіль Mercedes-Benz AMG G 63, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і ключ запалювання.
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко просить Кабінет міністрів представити йому подання на звільнення голови Полтавської обласної державної адміністрації Валерія Головка, звинуваченого в корупції.
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