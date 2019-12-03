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Порошенко ініціював відставку голови Полтавської ОДА

"Я попрошу пана прем'єр-міністра… надіслати мені подання на звільнення голови Полтавської обласної державної адміністрації Валерія Головка та його першого заступника пана Пісоцького"
Президент Петро Порошенко просить Кабінет міністрів представити йому подання на звільнення голови Полтавської обласної державної адміністрації Валерія Головка, звинуваченого в корупції.
Порошенко ініціював відставку голови Полтавської ОДА Валерій Головко

Про це він сказав, виступаючи на форумі "Від енергоефективності до енергонезалежності" 12 березня в Києві, повідомляє "Українська правда".

"Я попрошу пана прем'єр-міністра… надіслати мені подання на звільнення голови Полтавської обласної державної адміністрації Валерія Головка та його першого заступника пана Пісоцького", – сказав Порошенко.

За словами президента, до них виникли серйозні претензії в Національного антикорупційного бюро.

"Представлено відповідні докази, і для об'єктивного розслідування буде краще, якщо пан Головко не буде обіймати високої державної посади", – зазначив глава держави.

Нагадаємо, що детективи Національного антикорупційного бюро з'ясували, що керівництво Полтавської облдержадміністрації вимагали від підприємців мільйонні відкати та хабарі.

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12 03 2019 12:50
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