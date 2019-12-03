Порошенко ініціював відставку голови Полтавської ОДА
Про це він сказав, виступаючи на форумі "Від енергоефективності до енергонезалежності" 12 березня в Києві, повідомляє "Українська правда".
"Я попрошу пана прем'єр-міністра… надіслати мені подання на звільнення голови Полтавської обласної державної адміністрації Валерія Головка та його першого заступника пана Пісоцького", – сказав Порошенко.
За словами президента, до них виникли серйозні претензії в Національного антикорупційного бюро.
"Представлено відповідні докази, і для об'єктивного розслідування буде краще, якщо пан Головко не буде обіймати високої державної посади", – зазначив глава держави.
Нагадаємо, що детективи Національного антикорупційного бюро з'ясували, що керівництво Полтавської облдержадміністрації вимагали від підприємців мільйонні відкати та хабарі.
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