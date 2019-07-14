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Сторінку "Книги пам'яті полеглих за Україну" заблокував Facebook

Адміністрація соцмережі Facebook заблокувала сторінку меморіального інтернет-проекту "Книга пам'яті полеглих за Україну"
З опублікованих скриншотів можна простежити, що перед блокуванням адміністрація соцмережі надіслала чотири попередження про те, що вміст деяких дописів нібито порушує стандарти Facebook.
Сторінку "Книги пам Скриншот

"Друзі, фейсбук-сторінку проєкту "Книги пам'яті полеглих за Україну" www.facebook.com/Memorybook.org.ua сьогодні вранці було остаточно заблоковано, доступ до неї відсутній. Ми подаватимемо апеляцію, але прогнозувати, коли саме її розглянуть та яким саме буде результат, ми не можемо", - йдеться у повідомленні авторів проекту на сторінці "Стіна народної пам'яті загиблих за Україну 2014-2018 p.p.", інформують в "Укрінформ".

"Ми прийняли рішення. Ми не видалятимемо та не перевірятимемо на відповідність до яких би то не було вигаданих стандартів жодного із розміщених на нашій Facebook-сторінці текстового чи медійного матеріалів про героїв, загиблих за Україну. Нам немає чого приховувати та ретушувати", - повідомила команда проєкту в Twitter.

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14 07 2019 15:25
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