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ПОЛІТИКА

Страшна нова зброя змінює хід війни в Україні – BBC

28 травня 2025, 21:37
Страшна нова зброя змінює хід війни в Україні – BBC
Фото: з відкритих джерел
Оптоволоконні дрони перетворюють фронт на пастку.

Під час війни, такої, як в Україні, військові змушені швидко адаптуватися до нових загроз, які спричинені технологічними змінами. Останньою такою загрозою є дрони на оптоволокні.

Про це пише BBC

"Відео та сигнал управління передаються на дрон і з нього через кабель, а не через радіочастоти. Це означає, що він не може бути заглушений електронними перехоплювачами", - зазначив український солдат, інженер безпілотника 68-ї єгерської бригади на позивний "Модератор".

Як наголосили у BBC, коли дрони почали масштабно використовуватися в російсько-українській війні, обидві армії оснастили свої машини системами радіоелектронної боротьби, які могли знешкоджувати БпЛА. 

Однак коли з'явилися безпілотники на оптоволокні, цей захист став марним. У BBC додають, що наразі росія має перевагу у розгортанні цих пристроїв, а Україна намагається нарощувати їхнє виробництво. 

"росія почала використовувати оптоволоконні дрони задовго до нас, коли ми ще тільки тестували їх. Ці безпілотники можна використовувати в місцях, де нам доводиться спускатися нижче, ніж звичайним безпілотникам. Ми можемо навіть заходити в будинки і шукати цілі всередині", - зазначив пілот безпілотника 68-ї єгерської бригади "Веня".

Водночас артилерист Сергій додав:

"Ми почали жартувати, що, можливо, нам варто носити з собою ножиці, щоб перерізати шнур".

Своєю чергою, як пише BBC, дрони на оптоволокні мають недоліки, вони є повільнішими, а кабель може заплутатися у деревах. Також їхнє широке використання росією свідчить про те, що перевезення солдатів на позиції і з них може бути більш смертельнішим, ніж саме поле бою. 

"Коли ви заходите на позицію, ви не знаєте, чи помітили вас, чи ні. А якщо помітили, то, можливо, ти вже доживаєш останні години свого життя", - сказав старший сержант розвідувального підрозділу 5-го батальйону морської піхоти Олесь.

Також Олесь розповів, що російська піхота змінила свою тактику на фронті. 

"Раніше вони атакували групами. Зараз вони посилають лише одну-дві людини. Вони також використовують мотоцикли, а в деяких випадках і квадроцикли. Іноді вони проскакують", - зауважив воїн.

Таким чином лінія фронту на деяких ділянках більше не є традиційною, а більше схожа на фігури на шаховій дошці під час гри, де позиції можуть переплітатися, додають у BBC. 

Нагадаємо, незалежна міжнародна комісія ООН із розслідування щодо України визнала атаки армії рф дронами по цивільному населенню в Херсонській області злочинами проти людяності у вигляді вбивств.

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