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Страйк у Франції сягнув рекордної тривалості

Після новорічного звернення президента Еммануеля Макрона, в якому глава держави заявив, що не збирається відмовлятися від пенсійної реформи, профспілки закликали всіх французів приєднатися до страйку
1 січня страйк проти пенсійної реформи зрівнявся за тривалістю з найдовшим страйком останніх років - узимку 1986-1987 років страйк тривав 28 днів без перерви на різдвяні канікули.
Страйк у Франції сягнув рекордної тривалості Фото: RMF24

Страйк проти пенсійної реформи у Франції зрівнявся з рекордним за тривалістю страйком 1986 року. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

Незважаючи на зниження кількості страйкарів у перший день нового року у Франції тривають перебої з залізничним транспортом. 1 січня страйк проти пенсійної реформи зрівнявся за тривалістю з найдовшим страйком останніх років - узимку 1986-1987 років страйк тривав 28 днів без перерви на різдвяні канікули.

Вже зараз очевидно, що страйк 2019-2020 років поб'є історичний рекорд.

За даними французького оператора залізниць SNCF, кількість страйкарів у новому році скоротилася до 7,6%. Однак перебої з громадським транспортом залишаються значними. У перший день нового року на лінії вийшло тільки 20% приміських електричок, приблизно 40% регіональних поїздів і тільки 30% високошвидкісних поїздів TGV.

Після новорічного звернення президента Еммануеля Макрона, в якому глава держави заявив, що не збирається відмовлятися від пенсійної реформи, профспілки закликали всіх французів приєднатися до страйку.  

Нагадаємо, що Макрон не відмовиться від пенсійної реформи, але хотів би внести до неї зміни.

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02 01 2020 10:53
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