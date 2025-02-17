Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Стрічка про війну в Україні перемогла на BAFTA

17 лютого 2025, 12:03
Стрічка про війну в Україні перемогла на BAFTA
Wikipedia
Головну роль в ній зіграв український актор Олександр Рудинський.

Фільм про війну в Україні "Камінь, ножиці, папір" виграв найвищу кінематографічну нагороду Британії премію British Academy Film Awards в категорії "Найкращий короткометражний фільм". 

На церемонії вручення нагороди 28-річний український актор Олександр Рудинський виступив з емоційною промовою і присвятив її своєму другу Євгену Світличному, який втратив загинув, захищаючи Україну, а також усім хто і далі воює за Батьківщину. 

"Я хочу присвятити цю нагороду моєму другу – Жені Світличному, який загинув на війні за 5 днів до того, як ми почали знімання. А також усім тим, хто захищає мою країну та робить все для того, щоб вона залишалася незалежною. Дуже дякую BAFTA. Слава Україні", – заявив Рудинський. 

Саму ж короткометражну стрічку "Камінь, ножиці, папір", було знято британсько-німецьким режисером Францом Бьомом. 

За сюжетом фільму що заснований на реальних подіях, де історія розгортається під час повномасштабного вторгнення рф на територію України.

Рудинський зіграв у фільмі головну роль 18-річного Івана, який мешкає на сході України, його батько працює хірургом та із початку війни рятує життя українським військовим та оперує їх у спеціальному бункері. 

Коли росіяни дізналися про сховище, Івану довелося взяти зброю в руки, щоб захистити поранених бійців.

 
УкраїнаBAFTAОлександр Рудинський

Останні матеріали

Новий підрозділ для вбивств. Хто веде тіньову війну росії проти Заходу – Wall Street Journal
Політика
Новий підрозділ для вбивств. Хто веде тіньову війну росії проти Заходу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 лютого 2025, 12:15
США змінюють бік? Схоже, це тиждень, коли закінчився світ з 1945 року – Філліпс О’Брайен
Політика
США змінюють бік? Схоже, це тиждень, коли закінчився світ з 1945 року – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 17 лютого 2025, 01:26
Не можуть повірити своєму щастю. кремлівські пропагандони кажуть, що Трамп дав путіну зелене світло на розширення війни – Джулія Девіс
Політика
Не можуть повірити своєму щастю. кремлівські пропагандони кажуть, що Трамп дав путіну зелене світло на розширення війни – Джулія Девіс
Переклад iPress – 14 лютого 2025, 15:25
Європі потрібна стратегія щодо України. Три напрямки дій, і дій в консенсусі – Клаудія Мейджор та Яна Пугліерін
Політика
Європі потрібна стратегія щодо України. Три напрямки дій, і дій в консенсусі – Клаудія Мейджор та Яна Пугліерін
Переклад iPress – 14 лютого 2025, 12:03
Танці Трампа з путіним. Чого слід очікувати від США і Європи?
Політика
Танці Трампа з путіним. Чого слід очікувати від США і Європи?
Переклад iPress – 14 лютого 2025, 07:20
Шоу Трампа продовжується. Війна в Україні не може закінчитися інакше, ніж перемогою ЗСУ – Ендрю Таннер
Політика
Шоу Трампа продовжується. Війна в Україні не може закінчитися інакше, ніж перемогою ЗСУ – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 13 лютого 2025, 16:20
Перетинаючи лінію. Кордони між одним життям та іншим: куди прямують американці – Тімоті Снайдер
Політика
Перетинаючи лінію. Кордони між одним життям та іншим: куди прямують американці – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 13 лютого 2025, 08:09
Як зберегти європейські цінності. Призупинити право голосу Угорщини, щоб врятувати довіру до ЄС – Ґабріелюс Ландсберґіс
Політика
Як зберегти європейські цінності. Призупинити право голосу Угорщини, щоб врятувати довіру до ЄС – Ґабріелюс Ландсберґіс
Переклад iPress – 12 лютого 2025, 21:02
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється