Стрічка про війну в Україні перемогла на BAFTA

Головну роль в ній зіграв український актор Олександр Рудинський.

Фільм про війну в Україні "Камінь, ножиці, папір" виграв найвищу кінематографічну нагороду Британії премію British Academy Film Awards в категорії "Найкращий короткометражний фільм".

На церемонії вручення нагороди 28-річний український актор Олександр Рудинський виступив з емоційною промовою і присвятив її своєму другу Євгену Світличному, який втратив загинув, захищаючи Україну, а також усім хто і далі воює за Батьківщину.

"Я хочу присвятити цю нагороду моєму другу – Жені Світличному, який загинув на війні за 5 днів до того, як ми почали знімання. А також усім тим, хто захищає мою країну та робить все для того, щоб вона залишалася незалежною. Дуже дякую BAFTA. Слава Україні", – заявив Рудинський.

Саму ж короткометражну стрічку "Камінь, ножиці, папір", було знято британсько-німецьким режисером Францом Бьомом.

За сюжетом фільму що заснований на реальних подіях, де історія розгортається під час повномасштабного вторгнення рф на територію України.

Рудинський зіграв у фільмі головну роль 18-річного Івана, який мешкає на сході України, його батько працює хірургом та із початку війни рятує життя українським військовим та оперує їх у спеціальному бункері.

Коли росіяни дізналися про сховище, Івану довелося взяти зброю в руки, щоб захистити поранених бійців.