Стрілянина у пермському університеті: восьмеро загиблих, ще шестеро поранені
Про це повідомляє Слідчий комітет РФ, передає "Укрінформ" з посиланням на "Інтерфакс".
За фактом стрілянини в Пермському державному університеті порушено кримінальну справу про вбивство.
Там додали, що у потерпілих не тільки вогнепальні рани, але й інші травми, оскільки чимало людей вистрибувало з вікон.
Особу підозрюваного встановлено. За даними слідства, стрілянину на території одного з корпусів Пермського державного національного дослідницького університету 20 вересня почав студент.
За даними Дождя, кількість постраждалих зросла до 19. Студент, який напав на виш, був поранений при затриманні і згодом помер. За попередніми даними, стрілянину відкрив 18-річний Тимур Бекмансуров. У нього була вогнепальна зброя.
Як повідомлялося, вранці 20 вересня невідомий влаштував стрілянину на території Пермського державного національного дослідницького університету. У повідомленнях вишу говорилося, що у зловмисника травматична зброя.
Водночас очевидці стверджували, що бачили чоловіка у військовій формі, який стріляв з автомата.
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