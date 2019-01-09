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Стрілянина в США: п'ятеро загиблих, 20 поранених

Нападника вбила поліція
У містах Мідленд і Одеса в американському штаті Техас 31 серпня неназваний стрілець влаштував стрілянину. Нападника застрелили поліцейські, але щонайменше 5 людей загинуло і понад 20 дістали поранення.
Стрілянина в США: п Фото: АFP

Як інформує Dallas News, чоловік відкрив вогонь близько 15:00, 31 серпня, коли його авто спробував зупинити офіцер громадської безпеки Техасу. Стрілець убив поліцейського та продовжив рух у напрямку Одеси, застреливши по дорозі ще одну людину. В Одесі нападник захопив поштовий фургон і продовжив стріляти в людей.

За словами начальника поліції Одеси Майкла Герке, поранень зазнало щонайменше 21 людина, загинуло 5. Він не уточнив, чи нападника він зарахував числа загиблих. Серед поранених виявилася й 17-місячна дитина. Її госпіталізували, але про стан наразі не відомо.


Фото: AFP / Getty Images

Правоохоронці застрелили стрільця коли він поїхав до кінотеатру Одеси. Його ім’я поліція не розголошує. Відомо, що він білий, віком понад 30 років.

"Перша леді і я розбиті… і ми пропонуємо нашу рішучу підтримку жертвам, їхнім родинам і всім мешканцям Мідленда й Одеси. Штат Техас та Департамент громадської безпеки тісно співпрацюють з місцевими правоохоронцями, щоб забезпечити їх потрібними ресурсами та здійснити правосуддя щодо цього огидного нападу", - сказав губернатор Техасу Грег Ебботт.  

Зазначимо, що сьогодні, 1 вересня, набрало чинності кілька законів штату, які послаблюють обмеження щодо носіння зброї. Зокрема, дозволяється приходити зі зброєю в церкви, школи та інші громадські місця. 

Нагадаємо, що це вже третя за останні місяці масштабна стрілянина у США.

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