CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ місті Дейтон, штат Огайо, в результаті стрілянини загинули 10 осіб, у тому числі й стрілок.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США сталася друга за добу масова стрілянина із загиблими
"Інцидент стався біля одного з барів. За даними поліції, стрільців було двоє. Одного з них відразу було ліквідовано поліцейськими"
Фото: facebook.com/james.m.williams.5
Це друга за добу і третя за тиждень масова стрілянина із загиблими у США, повідомляє Dayton Daily News.
"Інцидент стався біля одного з барів. За даними поліції, стрільців було двоє. Одного з них відразу було ліквідовано поліцейськими. Ще один підозрюваний втік з місця злочину на машині", - повідомляє видання.
Джерела журналістів уточнюють, що загиблих могло бути від семи до 10 осіб. Офіційно ці дані не підтверджені.
Стрілянина в Огайо сталася буквально через кілька годин після того, як 21-річний чоловік влаштував стрілянину у супермаркеті Walmart в Ель Пасо, штат Техас.
Нагадаємо, що внаслідок інциденту 20 осіб загинули і ще 26 отримали поранення.
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