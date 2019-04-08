Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У США сталася друга за добу масова стрілянина із загиблими

"Інцидент стався біля одного з барів. За даними поліції, стрільців було двоє. Одного з них відразу було ліквідовано поліцейськими"
У місті Дейтон, штат Огайо, в результаті стрілянини загинули 10 осіб, у тому числі й стрілок.
У США сталася друга за добу масова стрілянина із загиблими Фото: facebook.com/james.m.williams.5

Це друга за добу і третя за тиждень масова стрілянина із загиблими у США, повідомляє Dayton Daily News.

"Інцидент стався біля одного з барів. За даними поліції, стрільців було двоє. Одного з них відразу було ліквідовано поліцейськими. Ще один підозрюваний втік з місця злочину на машині", - повідомляє видання.

Джерела журналістів уточнюють, що загиблих могло бути від семи до 10 осіб. Офіційно ці дані не підтверджені.

Стрілянина в Огайо сталася буквально через кілька годин після того, як 21-річний чоловік влаштував стрілянину у супермаркеті Walmart в Ель Пасо, штат Техас.

Нагадаємо, що внаслідок інциденту 20 осіб загинули і ще 26 отримали поранення.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 08 2019 13:25
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Історія Дмитра Пеньковського

#бізнес_ветеранів: Історія Дмитра Пеньковського

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.