У США сталася друга за добу масова стрілянина із загиблими

"Інцидент стався біля одного з барів. За даними поліції, стрільців було двоє. Одного з них відразу було ліквідовано поліцейськими"

У місті Дейтон, штат Огайо, в результаті стрілянини загинули 10 осіб, у тому числі й стрілок.

Це друга за добу і третя за тиждень масова стрілянина із загиблими у США, повідомляє Dayton Daily News.

"Інцидент стався біля одного з барів. За даними поліції, стрільців було двоє. Одного з них відразу було ліквідовано поліцейськими. Ще один підозрюваний втік з місця злочину на машині", - повідомляє видання.

Джерела журналістів уточнюють, що загиблих могло бути від семи до 10 осіб. Офіційно ці дані не підтверджені.

Стрілянина в Огайо сталася буквально через кілька годин після того, як 21-річний чоловік влаштував стрілянину у супермаркеті Walmart в Ель Пасо, штат Техас.

Нагадаємо, що внаслідок інциденту 20 осіб загинули і ще 26 отримали поранення.