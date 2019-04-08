CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУнаслідок масового розстрілу відвідувачів торговельного центру в місті Ель-Пасо у штаті Техас загинули щонайменше 20 людей, ще 26 дістали поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США внаслідок стрілянини у торговельному центрі щонайменше 20 людей загинули
За підозрою в скоєнні цього злочину затримано 21-річного місцевого жителя
Фото: gettyimages.com
За підозрою в скоєнні цього злочину затримано 21-річного місцевого жителя. Причини, за якими він узяв в руки зброю, не розкриваються. Інцидент стався на вулиці біля торгових центрів WalMart і Cielo Vista Mall в суботу, 3 серпня, повідомляє "Громадське".
Нагадаємо, що у місті Вишгород на Київщині телеканал СТБ знімав містичну передачу в одному з багатоквартирних будинків, це не сподобалось одному з мешканців, тому він вибіг на вулицю і почав стріляти по землі.
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