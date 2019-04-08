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У США внаслідок стрілянини у торговельному центрі щонайменше 20 людей загинули

За підозрою в скоєнні цього злочину затримано 21-річного місцевого жителя
Унаслідок масового розстрілу відвідувачів торговельного центру в місті Ель-Пасо у штаті Техас загинули щонайменше 20 людей, ще 26 дістали поранення.
У США внаслідок стрілянини у торговельному центрі щонайменше 20 людей загинули Фото: gettyimages.com

За підозрою в скоєнні цього злочину затримано 21-річного місцевого жителя. Причини, за якими він узяв в руки зброю, не розкриваються. Інцидент стався на вулиці біля торгових центрів WalMart і Cielo Vista Mall в суботу, 3 серпня, повідомляє "Громадське".

Нагадаємо, що у місті Вишгород на Київщині телеканал СТБ знімав містичну передачу в одному з багатоквартирних будинків, це не сподобалось одному з мешканців, тому він вибіг на вулицю і почав стріляти по землі.

 

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