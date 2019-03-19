Стрілянина в Утрехті: нападник два тижні тому був у тюрмі
Два тижні тому він мав постати перед судом за трьома справами: за крадіжку велосипеда, крадіжку зі зломом в магазині велосипедів і проміжне засідання у справі про зґвалтування, повідомляє NOS з посиланням на джерела в поліції.
В останній справі проходить постраждалою 47-річна жінка, за її словами, Таніс був звільнений на кілька днів раніше. Його заарештували на шість тижнів, тому що він порушив певні умови перебування на волі. Після того як його адвокат оскаржив це рішення, він був звільнений.
Жінка також розповіла, що була знайома з підозрюваним, який зґвалтував її влітку 2017 року. "Він просто божевільний, наркоман. Я вже попереджала поліцію. Він не терорист, а психопат", - сказала вона.
У понеділок вдень поліція обшукала будинок Таніса. За словами сусіда, там нікого не знайшли. З 2012 року він був підозрюваним як мінімум у дев'яти кримінальних справах.
Нагадаємо, стрілянина у трамваї Ухтера сталася 18 березня о 10:45 за місцевим часом (11:45 за Києвом).
В результаті загинули 3 людей та 5 отримали поранення. Нападника затримали за кілька годин.
Поліція встановлює, чи мав злочинець терористичний мотив. Його родичі заявили, що він міг відкрити вогонь через сімейну суперечку.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?В Україні значна частина населення не лише не підтримує ЛГБТ-спільноту, а й відкрито зневажає її представників. Ба більше, часто політтехнологи будують чорний піар на плітках про "не таку" орієнтацію кандидата
- "Кіборг" Кирило Недря: Досягти миру можна. Інше питання – чим доведеться пожертвувати"Армія – це плоть і кров від нашого суспільства. Якщо в суспільстві не все гаразд, звідки чекати ідеальних військових?"