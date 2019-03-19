Стрілянина в Утрехті: нападник два тижні тому був у тюрмі

Підозрюваний у скоєнні нападу в Утрехті 37-річний Гьокмен Таніс донедавна перебував під вартою.

Два тижні тому він мав постати перед судом за трьома справами: за крадіжку велосипеда, крадіжку зі зломом в магазині велосипедів і проміжне засідання у справі про зґвалтування, повідомляє NOS з посиланням на джерела в поліції.

В останній справі проходить постраждалою 47-річна жінка, за її словами, Таніс був звільнений на кілька днів раніше. Його заарештували на шість тижнів, тому що він порушив певні умови перебування на волі. Після того як його адвокат оскаржив це рішення, він був звільнений.

Жінка також розповіла, що була знайома з підозрюваним, який зґвалтував її влітку 2017 року. "Він просто божевільний, наркоман. Я вже попереджала поліцію. Він не терорист, а психопат", - сказала вона.

У понеділок вдень поліція обшукала будинок Таніса. За словами сусіда, там нікого не знайшли. З 2012 року він був підозрюваним як мінімум у дев'яти кримінальних справах.

Нагадаємо, стрілянина у трамваї Ухтера сталася 18 березня о 10:45 за місцевим часом (11:45 за Києвом).

В результаті загинули 3 людей та 5 отримали поранення. Нападника затримали за кілька годин.

Поліція встановлює, чи мав злочинець терористичний мотив. Його родичі заявили, що він міг відкрити вогонь через сімейну суперечку.